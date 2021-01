Κόσμος

Νέος σεισμός στο Ζάγκρεμπ

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε και πάλι την πρωτεύουσα της Κροατίας.

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα νοτιοανατολικά της κροατικής πρωτεύουσας, Ζάγκρεμπ, ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες GFZ, αφότου είχε αναφέρει αρχικά ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 5,6 βαθμών.

Σύμφωνα με το GFZ, ο σεισμός είχε βάθος 10 χιλιομέτρων (έξι μίλια).

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή θύματα.