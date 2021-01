Πολιτική

Πέταξαν μπογιές στο γραφείο της Έλενας Ράπτη

Ποιους υποπτεύεται η Αστυνομία. Ανακοίνωση απο τη ΝΔ.

Στόχος αγνώστων έγινε το πολιτικό γραφείο της Ελενας Ράππτη, στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Τετάρτης. Οι δράστες πέταξαν μπογιές και τρικάκια στην είσοδο του γραφείου της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Η Αστυνομία αποδίδει την ενέργεια σε άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

«Η δημοκρατία και ο κοινοβουλευτισμός δεν εκφοβίζονται από ενέργειες κουκουλοφόρων», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Τάσος Γαϊτάνης.

«Άγνωστοι πέταξαν σήμερα το απόγευμα μπογιές και τρικάκια στην είσοδο του γραφείου της βουλευτού της ΝΔ Έλενας Ράπτη. Η δημοκρατία και ο κοινοβουλευτισμός δεν εκφοβίζονται από ενέργειες κουκουλοφόρων. Όσο και αν αντιδρούν, η ανομία θα παταχθεί», αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Γαϊτάνης.