“Περίπατο” στην Τρίπολη έκανε ο Ολυμπιακός

Μικρό… εμπόδιο για τους “ερυθρόλευκους” ο Αστέρας, στο “Γ. Κολοκοτρώνης”

Ούτε ο Αστέρας Τρίπολης μπόρεσε να αποτελέσει εμπόδιο για τον Ολυμπιακό στην κούρσα του για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος. Οι Πειραιώτες μπήκαν δυνατά στο ματς στο "Γ. Κολοκοτρώνης" και στο 12΄απείλησαν για πρώτη φορά με κεφαλιά του Ελ Αραμπί που μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος.

Οι "ερυθρόλευκοι" πάτησαν γκάζι στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου και άνοιξαν το σκορ από στημένη φάση στο 35'. Ο Βαλμπουενά εκτέλεσε το κόρνερ και ο Σεμέδο με καρφωτή κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι έγραψε το 1-0.

Στο 39', ο Ελ Αραμπί βρέθηκε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, αλλά όταν σούταρε πρόλαβε και έβαλε το πόδι του και απομάκρυνε ο Κώτσιρας σε κόρνερ. Από την εκτέλεση του (πάλι ο Βαλμπουενά) ο Καμαρά έπιασε το σουτ στην κίνηση έξω από την περιοχή και πέτυχε το 2-0.

Ο Αστέρας Τρίπολης ξεκίνησε με δύο αλλαγές το δεύτερο ημίχρονο και πίεσε για να μειώσει το σκορ. Στο 58', η σέντρα - σουτ του Τασουλή πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Σα.

Στο 74', μια εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη, βρήκε τον Σισέ, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από το δοκάρι. Δύο λεπτά αργότερα, ο Φερνάντεθ με σουτ μέσα από την περιοχή, έστειλε τη μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Στο 81΄ο Κώστας Φορτούνης με φοβερή εκτέλεση φάουλ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της πρώην ομάδας του. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Μπρούμα έπειτα από ασίστ του Καμαρά έβαλε το κερασάκι στην τούρτα διαμορφώνοντας το τελικό Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός 0-4.

Οι συνθέσεις

Αστέρας Τρίπολης (Ράσταβατς): Παπαδόπουλος (29' Τσιφτσής), Κώτσιρας, Σουάρες, Καστάνιο, Τασουλής, Βαλιέντε (70' Καπίγια), Μπελόκ, Τιλίκα, Λουίς Φερνάντεθ (77' Τζίμας), Σίτο (46' Αλί Μπαμπά), Ρεγκίς (46' Ριέρα).

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ραφίνια, Σεμέδο (59' Σισέ), Μπα, Χολέμπας (85' Ρέαμπτσιουκ), Εμβιλά, Καμαρά, Βαλμπουενά (59' Φορτούνης), Μπρούμα, Μασούρας (76' Ραντζέλοβιτς), Ελ Αραμπί (85' Σουντανί).