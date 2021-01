Τοπικά Νέα

Θρίλερ με ορειβάτες στον Ψηλορείτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό των δύο νεαρών.

(εικόνα αρχείου)

Δύο νεαροί έχασαν τον προσανατολισμό τους, ενώ επιχειρούσαν ανάβαση στον Ψηλορείτη από την περιοχή του Μυγερού. Ένας από τους νεαρούς κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, ζητώντας βοήθεια.

Στην περιοχή έσπευσαν ήδη πυροσβέστες από τα Κλιμάκια Ανωγείων και και Γαράζου (4 οχήματα με 12 πυροσβέστες), ενώ στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης των νεαρών συμβάλλει και ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΑΚ ηαρακλείου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι διασώστες έχουν επικοινωνία με τον έναν από τους δύο νεαρούς, οι οποίοι απομακρύνθηκαν ο ένας από τον άλλο κατά τη διάρκεια της ανάβασής τους.