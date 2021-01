Τοπικά Νέα

Φριχτός θάνατος γυναίκας από φωτιά σε αγροικία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μακάβριο εύρημα από άνδρες της Πυροσβεστικής στο Μεσολόγγι.

Με τον εντοπισμό απανθρακωμένου σώματος γυναίκας ολοκληρώθηκε στις 9 το βράδυ, η κατάσβεση πυρκαγιάς σε αγροικία στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στο Μεσολόγγι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού μόλις έφθασαν οι πυροσβέστες τους ενημέρωσε ότι εντός της οικίας βρίσκονται και άλλα δυο άτομα. Έτσι, ταυτόχρονα, με την κατάσβεση της πυρκαγιάς γινόταν επιχείρηση για εντοπισμό ατόμων μέσα στη φλεγόμενη οικία.

Τελικά οι πυροσβέστες εντόπισαν το απανθρακωμένο σώμα μιας γυναίκας. Δεν εντόπισαν, όμως, ίχνος άλλου ατόμου, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό της αγροικίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρηαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Στην αγροικία βρίσκεται και κλιμάκιο της Ασφάλειας Μεσολογγίου, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής καθώς η ενημέρωση του ιδιοκτήτη του σπιτιού για ύπαρξη δυο ατόμων, περιπλέκει την υπόθεση.

ΠΗΓΗ: Messolonghinews.gr