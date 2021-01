Κόσμος

Καπιτώλιο: Εισβολή διαδηλωτών, τραυματίες και χάος (εικόνες)

Απίστευτες εικόνες από το Καπιτώλιο κάνουν το γύρο του κόσμου. Τα μηνύματα Τραμπ και Μπάιντεν. Δείτε ζωντανά εικόνα από το Καπιτώλιο.

Πλήθος διαδηλωτών υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλλαν στο Καπιτώλιο, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση για την επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος των ΗΠΑ.

Οι δεκάδες διαδηλωτές μπήκαν στο κτήριο, μετά από συνεχείς παρακινήσεις του απερχόμενου Προέδρου των ΗΠΑ, που προηγουμένως τους είχε καλέσει να μεταβούν προς το Καπιτώλιο, ενώ είχε ζητήσει από τον αντιπρόεδρό του, Μάικ Πενς να μην επικυρώσει το αποτέλεσμα, κάτι που ο Πενς αρνήθηκε, καθώς δεν έχει δικαιοδοσία ούτε από το Σύνταγμα για κάτι τέτοιο.

Οι διαδηλωτές έχουν εξαπλωθεί μέσα στο κτήριο, το οποίο εκκενώθηκε από τους βουλευτές και τους γερουσιαστές. Οι αναφορές κάνουν λόγο για έξι τραυματίες, χωρίς να έχει γίνει σαφές για ποιους πρόκειται. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και αστυνομικοί. Βίντεο από το σημείο δείχνει γυναίκα να μεταφέρεται με φορείο εκτός του κτηρίου, ενώ τα διεθνή Μέσα αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας της είναι κρίσιμη.

BREAKING: Woman rushed out of Capitol building on a stretcher, "covered in blood" pic.twitter.com/IKmMmHNyZC — Meet the Press (@MeetThePress) January 6, 2021

Στις εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου, ενώ τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων και όλα τα διεθνή δίκτυα μεταδίδουν ζωντανά τις εικόνες, δείχνουν ένοπλους να σημαδεύουν τους εισβολείς, ενώ έχει γίνει και ρίψη δακρυγόνων, τόσο μέσα όσο κι έξω από το κτήριο.

Εκατοντάδες κόσμου βρίσκονται έξω από το κτήριο του Καπιτωλίου, ενώ πολλοί από αυτούς έχουν ανέβει πάνω στη σκαλωσιά, όπου πρόκειται να ορκιστεί ο Τζο Μπάιντεν.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις του FBI, ενώ αν και αρχικά το Πεντάγωνο αρνήθηκε τη μετάβαση της Εθνικής Φρουράς εκεί, όπως ζήτησε η Πολιτεία, ο Λευκός Οίκος αργότερα ανακοίνωσε ότι η Εθνοφρουρά βρίσκεται καθ’όδόν προς το Καπιτώλιο, μετά απο αίτημα που υπέβαλε ο δήμος της Ουάσινγκτον.

Στην πόλη η κυκλοφορία απαγορεύεται από τις 18:00, οι διαδηλωτές, ωστόσο, επιμένουν πως θα παραμείνουν όλη τη νύχτα στο Καπιτώλιο.

Εμπρηστικός ο Τραμπ, ενωτικός ο Μπάιντεν

Αφού κάλεσε λίγο νωρίτερα σε μια εμπρηστική ομιλία τους υποστηρικτές του να κάνουν πορεία προς το Καπιτώλιο για να πιέσουν τους Ρεπουμπλικάνους μέλη του Κογκρέσου να αντιταχθούν στην επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καλεί τώρα τους διαδηλωτές που τον στηρίζουν να αποφύγουν την βία, αφού οι τελευταίοι εισέβαλαν βίαια στο Καπιτώλιο σε μια εξαιρετικά τεταμένη κατάσταση.

«Στηρίξτε την αστυνομία του Καπιτωλίου και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Είναι στο πλευρό της χώρας μας. Παραμείνετε ειρηνικοί!», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ, λίγο μετά την εισβολή των οπαδών στο Καπιτώλιο.

Στη συνέχεια, σε βίντεο που ανέβασε στο Twitter απευθύνεται στους οπαδούς του και επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές εκλάπησαν, τους ζητά να πάνε στα σπίτια τους.

Αντιδράσεις και σοκ από τους ηγέτες του κόσμου

Για σοκαριστικές σκηνές στην Ουάσιγκτον έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ με ανάρτησή του στο Twitter.

Ειδικότερα, ο Γενς Στόλτενμπεργκ ανέφερε: «Σοκαριστικές σκηνές στην Ουάσιγκτον. Το αποτέλεσμα αυτών των δημοκρατικών εκλογών πρέπει να γίνει σεβαστό».

Τα εκλογικά αποτελέσματα πρέπει να γίνονται σεβαστά τόνισε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ σημειώνοντας ότι «πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση κατά της δημοκρατίας των ΗΠΑ, των θεσμών της και του κράτους δικαίου».

Ειδικότερα, ο Ζοζέπ Μπορέλ σημειώνει: «Στα μάτια του κόσμου, η αμερικανική δημοκρατία απόψε εμφανίζεται υπό πολιορκία. Πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση κατά της δημοκρατίας των ΗΠΑ, των θεσμών της και του κράτους δικαίου. Αυτή δεν είναι η Αμερική. Τα εκλογικά αποτελέσματα της 3ης Νοεμβρίου πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστά. Επαινώ τα λόγια του εκλεγμένου Προέδρου Τζο Μπάιντεν. Η δύναμη της δημοκρατίας των ΗΠΑ θα επικρατήσει έναντι των εξτρεμιστών».

«Εξαιρετικά ταραγμένος από τη βία και τα φρικτά γεγονότα που συμβαίνουν στην Ουάσιγκτον» δηλώνει με ανάρτησή του στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως συμπληρώνει, «Η Αμερικανική Δημοκρατία είναι ανθεκτική, έχει βαθιές ρίζες και θα ξεπεράσει αυτή την κρίση».

Δείτε ζωντανά εικόνα