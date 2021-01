Τοπικά Νέα

Τραγωδία στον Ψηλορείτη - Νεκρός 20χρονος ορειβάτης

Σε ποια κατάσταση εντόπισαν οι διασώστες τον δεύτερο 20χρονο ορειβάτη.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε από νωρίς το απόγευμα των Θεοφανείων στον Ψηλορείτη για τον εντοπισμό δύο νέων ανθρώπων.

Αργά το βράδυ, οι διασώστες που είχαν σπεύσει στην περιοχή εντόπισαν, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, νεκρό τον δεύτερο νεαρό, που αγνοούνταν καθώς είχε πέσει σε απόκρημνη περιοχή.

Οι δυνάμεις των πυροσβεστών κατάφεραν ευτυχώς να βρεθούν κοντά στον τραυματία, ο οποίος ήταν και αυτός που είχε ενημερώσει τις αρχές για την κατάσταση και είχε ζητήσει βοήθεια

Oι δύο νεαροί αποτελούσαν μέρος μια παρέας 5 ατόμων, που έκανε εκδρομή στην περιοχή του Ψηλορείτη. Για λόγους που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, κατά την επιστροφή, η παρέα χωρίστηκε. Τρία άτομα επέστρεψαν κανονικά ενώ οι δύο νέοι πήραν άλλο δρόμο, κάτι που ωστόσο αποδείχτηκε λάθος.

Σε κάποιο σημείο της διαδρομής οι δύο 20χρονοι φέρεται να γλίστρησαν, με αποτέλεσμα ο ένας να βρεθεί εγκλωβισμένος και τραυματισμένος σε δύσβατο σημείο, ενώ από εκείνη την ώρα χάθηκαν τα ίχνη του δεύτερου.

Ο τραυματίας μέσω του 112 ενημέρωσε τις αρχές και άμεσα ξεκίνησε η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους.

Στο σημείο ανάβασης βρέθηκαν δύο τμήματα της ΕΜΑΚ Ηρακλείου, ένα τμήμα του σταθμού Ανωγείων και ένα τμήμα του Σταθμού Γαράζου Μυλοποτάμου αλλά και κλιμάκια από τα ΤΑΕ Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου.

