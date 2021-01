Κόσμος

Καπιτώλιο: Νεκροί, συλλήψεις, αντιδράσεις και ντροπή (εικόνες)

Το απόλυτο χάος προκλήθηκε στο Καπιτώλιο, την ώρα που γράφτηκε μία από τις πιο μαύρες σελίδες της Ιστορίας των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στη μητροπολιτική περιοχή της αμερικανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα χθεσινά επεισόδια στην Ουάσινγκτον.

Διευκρίνισε ότι οι τρεις θάνατοι οφείλονταν σε έκτακτα ιατρικά περιστατικά και το τέταρτο πρόσωπο υπέκυψε σε νοσοκομείο αφού υπέστη τραύμα από σφαίρα. Πρόσθεσε ότι 52 ύποπτοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για την πολιορκία και την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Παράλληλα, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 15 ημέρες μετά τα επεισόδια. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα θα ισχύουν ως την 20ή Ιανουαρίου, ημέρα της τελετής ορκωμοσίας του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Δεκάδες κόσμου μπήκαν και κανιβάλισαν το Καπιτώλιο, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση για την επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών, με τις ντροπιαστικές εικόνες να κάνουν το γύρο του κόσμου και να προκαλούν αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών, αλλά και των ηγετών του κόσμου.

Οι φωνές για καθαίρεση του Τραμπ λίγες μέρες πριν από την αποχώρησή του από την προεδρία των ΗΠΑ, πυκνώνουν, ενώ η διαδικασία που διεκόπη- με τους βουλευτές και τους γερουσιαστές να βγαίνουν έξω με την προστασία των όπλων της φρουράς του κτηρίου – συνεχίστηκε αργότερα, με τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων να απορρίπτουν την ένσταση του Τραμπ για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, λόγος γίνεται και για την ευκολία με την οποία οι διαδηλωτές εισήλθαν στο Καπιτώλιο, με πολλούς να επικρίνουν τη φρουρά του για διευκόλυνσή τους.

Αίσθηση προκάλεσε και το βίντεο του Τραμπ μέσω του οποίου κάλεσε τους υποστηρικτές του να φύγουν από το Καπιτώλιο, επιμένοντας στον εμπρηστικό του λόγο περί «κλοπής του αποτελέσματος» και νίκης του στις εκλογές. Τόσο το Twitter, όσο και το Facebook κατέβασαν το σχετικό βίντεο, κατηγορώντας τον Τραμπ για υποκινηση βίας, ενώ ο λογαριασμός του στο Twitter μπλόκαρε για πολλές ώρες.

Στον αντίποδα, ο Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε ενωτικός, καλώντας τον απερχόμενο Πρόεδρο να ζητήσει από τους υποστηρικτές του την αποχώρησή τους από το Καπιτώλιο.

Ρεπουμπλικανοί κατά Τραμπ

Αρκετοί ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές στράφηκαν κατά του Ντόναλντ Τραμπ μετά την εισβολή των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο.

«Δεν υπάρχει θέμα ότι ο πρόεδρος σχημάτισε τον όχλο, ο πρόεδρος υποκίνησε τον όχλο, ο πρόεδρος απευθύνθηκε στον όχλο. Άναψε τη φωτιά», έγραψε στο Twitter η πρόεδρος της Ρεπουμπλικανικής Διάσκεψης στη Βουλή των Αντιπροσώπων Λιζ Τσέινι.

Η κόρη του πρώην αντιπροέδρου Ντικ Τσέινι περιέγραψε την επίθεση ως απόπειρα να εμποδισθει το Κογκρέσο να επιτελέσει το συνταγματικό καθήκον του επικυρώνοντας τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020.

Ο βουλευτής Μάικ Γκάλαχερ, ένας ρεπουμπλικάνος που υποστηρίζει τον Τραμπ, είχε μια πιο παραστατική περιγραφή για την επίθεση. «Είμαστε μάρτυρες της απόλυτης μπανανίας αυτή τη στιγμή στο Καπιτόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών. @realDonald Trump, πρέπει να το σταματήσεις αυτό», έγραψε στο Twitter την ώρα που διαδηλωτές έσπαζαν παράθυρα για να εισβάλουν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Ο βουλευτής Τζέιμς Φρεντς Χιλ, ο οποίος έχει ψηφίσει σε ποσοστό άνω του 95% αυτά που εισηγούνταν ο Τραμπ, δήλωσε στο CNBC: «Ο πρόεδρος φέρει μέρος της ευθύνης για την εξημμένη ρητορική».

Υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στις αίθουσες του Κογκρέσου καθώς ρεπουμπλικάνοι σύμμαχοι του Τραμπ εξέθεταν τις αντιρρήσεις τους σχετικά με τις προεδρικές εκλογές του 2020 που κέρδισε ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου, έκανε λόγο για «μια ανταρσία» καθώς διαδηλωτές εφορμούσαν στο Καπιτώλιο, έσπαγαν παράθυρα, καταλάμβαναν γραφεία, εσέβαλλαν στις αίθουσες του Κογκρέσου και απειλούσαν την ασφάλεια αιρετών αξιωματούχων.

«Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με τη δήλωση του εκλεγμένου προέδρου Μπάιντεν προς το έθνος», ανέφερε σε δήλωσή του στο Twitter ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ χωρίς να αναφέρει τον Τραμπ.

Επίσης χωρίς να κατονομάζει τον Τραμπ, ο ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Ου. Μπους ανέφερε σε δήλωσή του πως είναι «συγκλονισμένος από την απερίσκεπτη συμπεριφορά μερικών πολιτικών ηγετών μετά τις εκλογές και από την έλλειψη σεβασμού που επιδεικνύεται σήμερα προς τους θεσμούς μας τις παραδόσεις μας και την επιβολή του νόμου μας».

«Είναι ένα εξοργιστικό και σπαραξικάρδιο θέαμα», υπογραμμίζει ο Μπους. «Έτσι αμφισβητούνται εκλογικά αποτελέσματα σε μια μπανανία -- όχι στη δημοκρατία μας».

Ο ίδιος προσθέτει πως η βίαιη επίθεση στο Καπιτώλιο έγινε από «ανθρώπους των οποίων τα πάθη πυροδοτήθηκαν από ψεύδη και ψευδείς ελπίδες. Η ανταρσία μπορεί να κάνει σοβαρή ζημιά στο έθνος και τη φήμη μας».

Ο γερουσιαστής Μιτ Ρόμνεϊ, συχνός επικριτής του Τραμπ, τον κατηγόρησε άμεσα.

«Αυτό που συνέβη σήμερα εδώ ήταν μια ανταρσία που έχει υποκινηθεί από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Ρόμνεϊ. «Αυτοί που επιλέγουν να συνεχίζουν να υποστηρίζουν το επικίνδυνο τέχνασμά του αμφισβητώντας τα αποτελέσματα νόμιμων, δημοκρατικών εκλογών θα θεωρούνται για πάντα συνεργοί σε μια άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον της δημοκρατίας μας».