Συζητήσεις για καθαίρεση του Τραμπ

Μέλη της κυβέρνησης Τραμπ συζητούν το ενδεχόμενο της ενεργοποίησης της 25ης τροπολογίας.

Μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης συζήτησαν την πιθανότητα να απομακρύνουν τον Ντόναλντ Τραμπ από την εξουσία μετά την εισβολή οπαδών του στο Κογκρέσο, ανέφεραν χθες, Τετάρτη, το βράδυ (ώρα Ουάσινγκτον) μέσα ενημέρωσης.

Οι συζητήσεις τους αφορούσαν την 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία επιτρέπει στον αντιπρόεδρο και σε μια πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου να κηρύσσουν τον πρόεδρο «ανίκανο» να ασκεί τα καθήκοντά του, όπως μετέδωσαν τα δίκτυα CNN, CBS και ABC, τα οποία επικαλέσθηκαν ανώνυμες πηγές.

Όμως καμιά επίσημη πρόταση δεν έχει παρουσιασθεί ακόμη στον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, διευκρινίζει το CBS.

Αιρετοί αξιωματούχοι και αρθρογράφοι μεγάλων εφημερίδων τάχθηκαν ανοικτά υπέρ αυτής της επιλογής, έστω κι αν δεν μένουν παρά δύο εβδομάδες πριν από το τέλος της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Όλοι οι Δημοκρατικοί της Δικαστικής Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων απηύθυναν έτσι επιστολή στον Μάικ Πενς ζητώντας του να επικαλεσθεί την 25η τροπολογία «προς το συμφέρον της δημοκρατίας».

Γι' αυτούς, ο απερχόμενος πρόεδρος «είναι ψυχικά άρρωστος και ανίκανος να διαχειρισθεί και να αποδεχθεί τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020».

Η έγκυρη Washington Post στρέφεται κι αυτή προς την ίδια κατεύθυνση.

Κατά τους αρθρογράφους της, «ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την πράξη της ανταρσίας» που σημειώθηκε στο Καπιτώλιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «απέδειξε πως αντιπροσωπεύει μια σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία, πρέπει να απομακρυνθεί», προσθέτουν.

Άλλοι, όπως η βουλευτής των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ, έκαναν γνωστό πως σκοπεύουν να παρουσιάσουν νέες κατηγορίες στο Κογκρέσο για την παραπομπή του προέδρου, όμως αυτή η διαδικασία είναι περισσότερο μακρά και δεν είναι πιθανό να ολοκληρωθεί πριν από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου.

«Ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ θα πρέπει να παραπεμφθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να καθαιρεθεί από τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε η Ομάρ στο Twitter.