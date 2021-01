Τεχνολογία - Επιστήμη

“Μπλόκο” στον Τραμπ από Twitter και Facebook

Κατέβηκαν οι αναρτήσεις του, τα βίντεο και απειλήθηκε με μόνιμη αναστολή των λογαριασμών του.

Η διαχείριση του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Twitter, η οποία νωρίτερα αφαίρεσε ανάρτηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την οποία ο μεγιστάνας καλούσε τους οπαδούς του να «θυμούνται για πάντα» τη χθεσινή ημέρα, ανακοίνωσε ότι μπλοκάρει τον λογαριασμό του για δώδεκα ώρες και απείλησε να τον αναστείλει μόνιμα, μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί του στο Καπιτώλιο, προσπαθώντας να εμποδίσουν την κύρωση του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών.

Σε βίντεο, που απέσυραν επίσης από τις πλατφόρμες τους τόσο το Facebook όσο και το Twitter, ο απερχόμενος πρόεδρος Τραμπ καλούσε τους οπαδούς του, που επιτέθηκαν στο Κογκρέσο, να «γυρίσουν σπίτια τους», αλλά επαναλάμβανε τον ισχυρισμό του πως έγινε «κλοπή» στις εκλογές, αποκαλούσε «σπουδαίους πατριώτες» τους διαδηλωτές που τους «στέρησαν» τη νίκη.

Αφαιρέθηκαν επίσης από την πλατφόρμα του Twitter δυο αναρτήσεις με κείμενο που περιείχαν πρακτικά το ίδιο μήνυμα.

Στη μία από τις επίμαχες γραπτές αναρτήσεις, ο Τραμπ απέδωσε το χάος, τα επεισόδια και την εισβολή στο Καπιτώλιο, μέσα στο οποίο σκοτώθηκε μια γυναίκα, στην «κλοπή» της «ιερής» και «συντριπτικής» νίκης που διατείνεται ότι κατήγαγε.

Σε ανάρτησή της η διαχείριση του ιστότοπου προειδοποίησε ότι τυχόν «μελλοντικές παραβιάσεις» των κανονισμών χρήσης του, συμπεριλαμβανομένης της διατύπωσης «απειλών για τη χρήση βίας», θα οδηγήσουν στη μόνιμη αναστολή του λογαριασμού του Ρεπουμπλικάνου (@realDonaldTrump).

Το Facebook απέσυρε επίσης το βίντεο τουΤραμπ, στο οποίο καλούσε τους οπαδούς του που έκαναν έφοδο στο Καπιτώλιο να «επιστρέψουν στα σπίτια τους», αλλά δήλωνε επίσης πως οι εκλογές «εκλάπησαν».

«Είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα έκτακτης ανάγκης, περιλαμβανομένης της απόσυρσης του βίντεο του προέδρου Τραμπ το οποίο τελικά συμβάλλει στον κίνδυνο να γίνουν βιαιότητες, αντί να τον μειώνει», εξήγησε ο Γκάι Ρόζεν, ένας από τους αντιπροέδρους του Facebook αρμόδιος για την ακεραιότητα της πλατφόρμας.

Το YouTube απέσυρε επίσης αυτό το βίντεο, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο The Verge.