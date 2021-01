Κόσμος

Πρώην Πρόεδροι των ΗΠΑ κατά Τραμπ για την εισβολή στο Καπιτώλιο

Για μπανανία κάνει λόγο ο Ρεπουμπλικανός Τζορτζ Μπους. Σφοδρές επιθέσεις από τον προκάτοχο και το διάδοχό του.

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε πως η εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ υποκινήθηκε από τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η ιστορία δικαίως θα θυμάται τη σημερινή βία στο Καπιτώλιο, που υποκινήθηκε από έναν εν ενεργεία πρόεδρο ο οποίος συνέχισε να ψεύδεται αβάσιμα για την έκβαση νόμιμων εκλογών, σαν μια στιγμή μεγάλης ατίμωσης και ντροπής για το έθνος μας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο δημοκρατικός Ομπάμα.

Ο ρεπουμπλικανός πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Ου. Μπους καταδίκασε τις ταραχές στο αμερικανικό Καπιτώλιο και δήλωσε πως είναι συγκλονισμένος από την «απερίσκεπτη συμπεριφορά μερικών πολιτικών ηγετών μετά τις εκλογές».

«Είναι ένα εξοργιστικό και σπαραξικάρδιο θέαμα», υπογραμμίζει ο Μπους σε δήλωσή του. «Έτσι αμφισβητούνται εκλογικά αποτελέσματα σε μια μπανανία - όχι στη δημοκρατία μας».

Ο ίδιος προσθέτει πως η βίαιη επίθεση στο Καπιτώλιο έγινε από «ανθρώπους των οποίων τα πάθη πυροδοτήθηκαν από ψεύδη και ψευδείς ελπίδες. Η ανταρσία μπορεί να κάνει σοβαρή ζημιά στο έθνος και τη φήμη μας».

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον καταδίκασε την «επίθεση άνευ προηγουμένου» εναντίον των αμερικανικών θεσμών μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο οπαδών του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τη διακοπή της διαδικασίας κύρωσης από το Κογκρέσο της νίκης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Αυτή η επίθεση τροφοδοτήθηκε από τέσσερα και πλέον χρόνια δηλητηριώδους πολιτικής, εσκεμμένης διασποράς παραπληροφόρησης, διχασμού. Το σπίρτο το άναψε ο Ντόναλντ Τραμπ», κατήγγειλε ο Κλίντον σε αναρτήσεις του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.