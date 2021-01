Κόσμος

Έλληνας Γερουσιαστής στον ΑΝΤ1: Ο Τραμπ είναι ο χειρότερος Πρόεδρος στην Ιστορία των ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γερουσιαστής των Δημοκρατικών, κ.Ραπτάκης μιλά στον ΑΝΤ1 για τα πρωτοφανή περιστατικά που έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ.

«Ο Τραμπ και πριν από τις εκλογές έλεγε ότι αν χάσει θα είναι κλεμμένες εκλογές», επεσήμανε ο Έλληνας Γερουσιαστής των Δημοκρατικών, κ.Ραπτάκης που μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» απέρριψε ευθέως ευθύνες για την εισβολή οπαδών του Τραμπ στον απερχόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Έκανε πολύ μεγάλη ζημιά στη χώρα, αλλά κι αν κοιτάξει στον καθρέπτη θα δει ότι είναι ο χειρότερος Πρόεδρος των ΗΠΑ», τόνισε ο ίδιος.

«Αυτά που είδαμε χθες, δε θέλει κανείς να τα δει ποτέ ξανά», κατέληξε.