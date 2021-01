Τοπικά Νέα

Ψηλορείτης: Νεκρός ο δεύτερος ορειβάτης

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το άθλημα για τους δύο νεαρούς.

(φωτογραφία αρχείου)

Νεκρός εντοπίστηκε τελικά ο δεύτερος εκ των νεαρών ορειβατών, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί λόγο του χιονιά και του παγετού σε μεγάλο υψόμετρο του Ψηλορείτη σήμερα το απόγευμα.

Οι διασώστες της ΕΜΑΚ αφού πρώτα εντόπισαν και πλησίασαν τον πρώτο ορειβάτη ο οποίος ήταν τραυματισμένος και σε σοκ λόγω ψύχους έπειτα από δύο σχεδόν ώρες εντόπισαν και τον δεύτερο νεαρό ορειβάτη ο οποίος όμως είχε χάσει τη ζωή του από πτώση, όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.