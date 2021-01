Κοινωνία

Καταγγελία μέσω ΑΝΤ1: απόλυση υπαλλήλου που νόσησε από κορονοϊό

Η καταγγελία της υπαλλήλου μέσω του ΑΝΤ1 για την απόλυσή της ώστε να μην αποκαλυφθούν τα κρούσματα στην επιχείρηση.

Την απόλυσή της αφού διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό καταγγέλλει υπάλληλος γηροκομείου μέσω του ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε η γυναίκα, που διατήρησε την ανωνυμία της, ήταν σε άδεια όταν ο σύζυγός της διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

Η ίδια επικοινώνησε με την εργασία της και της υπέδειξαν να υποβληθεί και η ίδια σε τεστ για τον Covid.

Της είπαν, σύμφωνα με την καταγγελία, αν βγει αρνητική να πάει για δουλειά, αν βγει όμως θετική να καθίσει στο σπίτι της σε καραντίνα.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, όταν βγήκε θετική, της είπαν ότι θα απομακρυνθεί από την εργασία της και στη συνέχεια θα προσληφθεί ξανά.

Ωστόσο, όπως κατήγγειλε η γυναίκα, έλαβε εξώδικο στο σπίτι της, μέσω του οποίου της ζητήθηκε να υπογράψει οικειοθελή αποχώρηση από την εργασία της.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, την 1η Ιανουαρίου τα κρούσματα σε ωφελούμενους και εργαζόμενους στο Γηροκομείο ήταν τέσσερα.