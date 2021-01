Πολιτική

Βορίδης στον ΑΝΤ1: Ευθύνη της Εκκλησίας τα Θεοφάνια (βίντεο)

Η διάσταση Κυβέρνησης – Εκκλησίας, ο αριθμός των κυβερνώντων και το σενάριο των εκλογών.

«Η συζήτηση για το πόσα άτομα έχει μία κυβέρνηση, θα πρέπει να συνδέεται με το αν η κυβέρνηση είναι αποτελεσματική», απάντησε ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, σε σχόλιο για τον αριθμό των μελών της κυβέρνησης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», παρατήρησε ότι, «οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί, παρά την εμπλοκή πολλών υπουργείων ή φορέων».

«Σύνθετο ζήτημα» χαρακτήρισε τους εργασιακούς όρους στον ιδιωτικό και το Δημόσιο τομέα και αναφερόμενος ειδικά στις άδειες ειδικού σκοπού, είπε ότι είναι θέμα του υπουργείου Εργασίας. «Μέχρις ότου υπάρχει ανάγκη» θα χορηγούνται οι άδειες ειδικού σκοπού, απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Σχετικά το άνοιγμα των εκκλησιών, παρά την κυβερνητική οδηγία, παραδέχθηκε ότι υπήρξε διάσταση μεταξύ Κυβέρνησης – Εκκλησίας, την οποία ακολούθησε συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο και νέα οδηγία της Εκκλησίας «η οποία εφαρμόστηκε εν πολλοίς».

«Η κυβέρνηση είπε ότι δεν μπορούμε με τα ΜΑΤ να αποτρέψουμε την απόφαση της Εκκλησίας», συνέχισε σχολιάζοντας την αντίδραση της κυβέρνησης στο υπό όρους άνοιγμα των εκκλησιών στα Θεοφάνια και σχολίασε πως πρόκειται για κίνηση που έγινε από «συλλογικούς φορείς και όχι μεμονωμένα άτομα. Εκεί ο φορέας παίρνει την ευθύνη. Εκεί είναι πολλοί άνθρωποι που εκφράζονται συλλογικά και παίρνουν την ευθύνη».

Ο Υπουργός Εσωτερικών ξεκαθάρισε πως: «δεν υπάρχει άνθρωπος στην κυβέρνηση που θέλει να πλήξει την ελευθερία της ασκήσεως της θρησκευτικής λατρείας και όταν είναι να ληφθούν μέτρα λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη αυτή η ελευθερία», διευκρινίζοντας πως « όταν πρόκειται για συνωστισμό καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει η κατάσταση».

Επικαλούμενος την κυβερνητική θέση, υπενθύμισε ότι «ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε: πρέπει να πάρει η Εκκλησία την ευθύνη αυτήν, αφού πρόκειται για έκφραση πολλών ανθρώπων».

Ξεκάθαρη ήταν η απάντηση του Μάκη Βορίδη και στο ερώτημα για ενδεχόμενο εκλογών, καθώς τόνισε πως «δεν υπάρχει οποιοδήποτε σκέψη ή ενδεχόμενο εκλογών» και διαβεβαίωσε πως «οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους», για να καταλήξει πως σε κάθε περίπτωση, «είναι σαφές ότι μετά την πανδημία θα υπάρξουν κινήσεις για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας».