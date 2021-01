Υγεία - Περιβάλλον

Τούντας στον ΑΝΤ1: Λάθος το άνοιγμα των σχολείων τώρα

Ο καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής για τους φόβους που «γέννησαν» τα Θεοφάνια, το άνοιγμα των σχολείων και το lockdown.

«Όχι απλώς με ανησύχησε, με φόβισε», σχολίασε το συνωστισμό που παρατηρήθηκε κατά τον εορτασμό των Θεοφανίων σε κάποιες περιοχές της χώρας ο καθηγητής Γιάννης Τούντας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο καθηγητής Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών συνέκρινε τις χθεσινές εικόνες με αυτές που παρατηρήθηκαν του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. «Το ζήσαμε του Αγίου Δημητρίου και είδαμε πόσο στοίχισε στη βόρεια Ελλάδα και πολύ φοβάμαι ότι αυτό έρχεται να προστεθεί σε όποια έξαρση από τις γιορτές και από το άνοιγμα των σχολείων σε ένα κύμα που είναι ήδη σε εξέλιξη κι ενώ έχουμε μπροστά μας ακόμα δυο μήνες χειμώνα».

Ο καθηγητής τόνισε πως με ένα αυστηρό 20ήμερο lockdown θα ήταν καλύτερα τα αποτελέσματα ανακοπής του δεύτερου κύματος της πανδημίας και εκτίμησε ότι, «με βάση τη φυσαρμόνικα θα πάμε πίσω δύο μήνες».

Ο Γ. Τούντας σχολιάζοντας το άνοιγμα των σχολείων είπε πως «ο κίνδυνος της απώλειας ανθρώπινων ζωών προκαλεί χειρότερο τραύμα από το κλείσιμο στο σπίτι για λίγο παραπάνω καιρό» και σημειώνοντας πως τα παιδιά είναι εύκολα προσαρμόσιμα, εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στην απόφαση για την επιστροφή τους στα σχολεία.

«Θεωρώ ότι είναι λάθος το άνοιγμα των σχολείων τώρα, ότι θα έπρεπε να πάρουμε το αποτύπωμα των γιορτών και μετά να αποφασίσουμε», κατέληξε ο καθηγητής του ΕΚΠΑ.