Μιλγοούκι Μπακς: Νίκη με μηνύματα από τον Giannis

Πρώτος σκόρερ για τους Μπακς και πάλι ο Αντετοκούμπο,που μίλησε για όσα συμβαίνουν γύρω του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 25 πόντους και ο Κρις Μίντλετον πρόσθεσε άλλους 23 καθώς το Μιλγουόκι επικράτησε του Ντιτρόιτ με 130-115 σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη του.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο Μιλγουόκι για δεύτερη φορά σε τρεις μέρες και οι Μπακς πλέον μετράνε εννέα διαδοχικές νίκες κόντρα στους Πίστονς στην κανονική περίοδο.

Ακόμη και χωρίς φιλάθλους στις εξέδρες οι Μπακς είναι αήττητοι στο Fiserv Forum (4-0) όπου κερδίζουν τους αντιπάλους τους με μέσο όρο 23,5 πόντων ανά αγώνα.

Ο Giannis ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους (7/10 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 8/14 βολές), 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ σε 28 λεπτά συμμετοχής.

Πέραν του Κρις Μίντλετον (23π.) πολύ καλοί ήταν οι Μπρουκ Λόπεζ (17π.) και Μπόμπι Πόρτις (16π.) ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 12 λεπτά και είχε 8 πόντους (4/4 δίποντα), 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Για τους Πίστονς ο Τζέραμι Γκραντ είχε 31 πόντους και ο ρούκι Σαντίκ Μπέι είχε 20 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Οι παίκτες και των δύο ομάδων γονάτισαν αμέσως μετά το τζάμπολ σε back-to-back κατοχές προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση του εισαγγελέα να μην ασκήσει κατηγορίες κατά το λευκού αστυνομικού που πυροβόλησε τον Τζέικομπ Μπλέικ στο Ουισκόνσιν στις 23 Αυγούστου.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θέλησε να μιλήσει για το αγωνιστικό κομμάτι αλλά εστίασε σε όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες αλλά και για την απόφαση των παικτών να γονατίσουν προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση του εισαγγελέα να μην ασκήσει κατηγορίες κατά το λευκού αστυνομικού που πυροβόλησε τον Τζέικομπ Μπλέικ στο Ουισκόνσιν στις 23 Αυγούστου.

Πιο συγκεκριμένα:

«Η σημερινή μας απόφαση πάρθηκε ομαδικά, θέλαμε να κάνουμε κάτι, να γονατίσουμε για επτά δευτερόλεπτα, ήταν ένας συμβολισμός για τις επτά σφαίρες στον Τζέικομπ Μπλέικ. Έκανε και η άλλη ομάδα το ίδιο. Ήταν μια συνολική απόφαση. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό που κάναμε στη "φούσκα", στο τέλος της ημέρας όμως, εκείνο ήταν κάτι που αποφασίσαμε μόλις 15 λεπτά πριν από τον αγώνα, τότε δεν είχαμε προλάβει να ενημερώσουμε τους αντιπάλους μας.

Αυτή τη φορά είπαμε ότι θα τους ενημερώσουμε για ό,τι κι αν αποφασίσουμε, ελπίζαμε ότι θα μας ακολουθούσαν και ναι, πήραμε το μάθημά μας και αυτή τη φορά σεβαστήκαμε τον αντίπαλό μας. Είπαμε όλοι τις ιδέες μας, κάποιοι είπαν ότι δεν έπρεπε να παίξουμε, στο τέλος όμως αποφασίσαμε να γονατίσουμε μετά από το τζάμπολ, ήταν η ιδέα του προπονητή μας. Ξέραμε ότι όλοι θα παρακολουθούν και ήταν όντως μια εξαιρετική ιδέα. Το συμβάν με τον Τζέικομπ Μπλέικ έγινε εδώ, στο σπίτι μας. Προσωπικά πίστευα ότι δεν έπρεπε να απογοητεύσουμε την οικογένειά του.

Δεν θα σας πω ψέματα, δεν παρακολουθώ πολύ τα social media, αλλά ξέρετε ότι δεν γίνεται να μη δεις όσα συμβαίνουν. Δεν είναι σωστό να σε κρίνουν από το χρώμα του δέρματός σου. Είναι πολύ αυτό που γίνεται στην Αμερική. Σαν Γιάννης θέλω την αλλαγή, σαν ομάδα θέλουμε την αλλαγή και όταν βλέπουμε κάτι που δεν είναι σωστό, θα χρησιμοποιούμε τις πλατφόρμες μας για να ακουστούν οι φωνές μας. Ξέρω ότι τα παιδιά μου θα μεγαλώσουν εδώ, δεν θέλω να μεγαλώσουν με αυτά που συμβαίνουν και βλέπουμε στην τηλεόραση. Θέλω να κάνω το 100% αυτών που μπορώ να κάνω, θέλω να ακουστώ, πρέπει όμως και να ενημερώνομαι περισσότερο. Ήρθα εδώ στα 18 μου, βλέπω τα ίδια ζητήματα να συνεχίζονται και πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτά.

Δεν είμαι ο υπεύθυνος για να πω αν έχει αλλάξει κάτι, ελπίζω ότι θα αλλάξουν τα πράγματα και θα ζήσουμε σε μια καλύτερη κατάσταση από αυτή».