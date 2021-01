Κοινωνία

Ληστεία με όπλο σε ΕΛΤΑ

Ληστεία με το "καλημέρα" σε υποκατάστημα ΕΛΤΑ. Οι δράστες πηδούσαν στα γκισέ, σε σοκ οι υπάλληλοι.

Ένοπλη ληστεία με το "καλημέρα" στην Πάτρα.

Στις 9 το πρωί, δύο άτομα φορώντας κράνη εισέβαλαν στο γραφείο των ΕΛΤΑ στην οδό Ελ. Στρατιώτου απείλησαν με όπλο τους υπαλλήλους, σκαρφάλωσαν στο διαχωριστικό γκισέ, κι άρχισαν να αρπάζουν όσα μετρητά βρήκαν στα ταμεία.

Οι δύο ληστές απομακρύνθηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση και η αστυνομία εξαπέλυσε κυνηγητό για τη σύλληψη τους.

Οι υπάλληλοι έπαθαν σοκ καθώς οι ληστές δεν τους ζήτησαν απλά χρήματα αλλά πήδηξαν στην κυριολεξία πάνω από τα κεφάλια τους προκειμένου να αρπάξουν ότι πολύτιμο υπήρχε. Μέχρι αυτή την ώρα παραμένει άγνωστο το ποσό των χρημάτων που πήραν.

Να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο γραφείο των ΕΛΤΑ είχε γίνει και πάλι ληστεία.

