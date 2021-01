Κοινωνία

Θρίλερ με πτώμα στις γραμμές του τρένου

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Ποια σενάρια εξετάζουν οι Αρχές.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα όταν ειδοποιήθηκε, για τον εντοπισμό πτώματος στην άκρη των σιδηροδρομικών γραμμών, κοντά στο σταθμό της Θήβας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για άνδρα ελληνικής καταγωγής ηλικίας περίπου 55 χρόνων.

Πιθανότατα ο άτυχος άνδρας στην προσπάθειά του να διασχίσει τις γραμμές του τρένου παρασύρθηκε από διερχόμενη αμαξοστοιχία.

Τη σωρό του εντόπισε μηχανοδηγός άλλης αμαξοστοιχίας όπου και ενημέρωσε την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της αστυνομικής διεύθυνσης όπου διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος και την ταυτότητα του θύματος.

Η σωρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Θήβας προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής.

Τις έρευνες διεξάγει το τμήμα ασφάλειας Θήβας.

