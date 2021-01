Κοινωνία

Σχολεία: Νέα σενάρια για τις 11 Ιανουαρίου - Τι θα γίνει με δημοτικά και νηπιαγωγεία

Το ενδεχόμενο νέας αναβολής στην επιστροφή των μαθητών και τα ενδεχόμενα που βρίσκονται στο τραπέζι.

Η επιτροπή των λοιμωξιολόγων έχει δώσει το πράσινο φως ώστε τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου δημοτικά και νηπιαγωγεία να υποδεχθούν ξανά τους μαθητές στα σχολεία. Ωστόσο μετά την αύξηση που εμφανίζουν τα κρούσματα υπάρχουν πληροφορίες ότι οι επιστήμονες θα επανεξετάσουν την κατάσταση, με βάση τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε ότι μπορεί να μετατεθεί για μία εβδομάδα το άνοιγμα των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων.

Ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης αφού είπε ότι είναι πιθανό να ληφθούν, ακόμη και αιφνιδίως, νέα μέτρα, είπε ότι αυτά τα σχολεία θα ανοίξουν την Δευτέρας, εκτός αν αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες.

Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και η έντονη ανησυχία επιστημόνων, για νέο κύμα με πολλά κρούσματα και θύματα, μετά τις εικόνες σε ναούς και άλλους χώρους την ημέρα των Θεοφανίων, προφανώς εντάσσοντας στην εκτίμηση κινδύνου που κάνουν και την λειτουργία των σχολείων για τους μικρούς μαθητές και την κινητικότητα που απαιτείται για την μετάβαση τους από και προς τις σχολικές μονάδες.

Προτεραιότητα στα τεστ των καθηγητών – Τι ισχύει για τους μαθητές

Η επιστροφή στα σχολεία θα γίνει με περισσότερα προληπτικά μέτρα, με ένα από αυτά, που αποτελεί και προτεραιότητα του υπουργείου Παιδείας, να είναι τα τεστ στους εκπαιδευτικούς. Όπως τόνισε η Νίκη Κεραμέως, «έχουμε ετοιμάσει μία πλατφόρμα στην οποία θα μπορεί να εγγράφεται ο εκπαιδευτικός, προαιρετικά, εθελοντικά για να κάνει δωρεάν τεστ κορονοϊού. Το τονίζω είναι ένας προληπτικός μηχανισμός». Η υπουργός εξήγησε ότι «δεν είναι η πλατφόρμα του testing, θα είναι μία ξεχωριστή πλατφόρμα αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και θα γίνονται όλη μέρα τεστ, από τις 14.00 ως τις 17.00– εσκεμμένα το ωράριο αυτό για να είναι και με τη λήξη του εκπαιδευτικού ωραρίου- σε 386 σημεία στη χώρα». Η πλατφόρμα μάλιστα θα είναι ανοιχτή και για τους μαθητές του λυκείου οι οποίοι θα μπορούν να υποβληθούν σε τεστ για κορονοϊό εφόσον το επιθυμούν.

Όσον αφορά την προσέλευση στα σχολεία, αυτή θα γίνεται σε… δόσεις, καθώς θα υπάρχει πρόβλεψη για διαφορετική ώρα άφιξης και αποχώρησης των μαθητών, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός που ενδεχομένως δημιουργηθεί αφού τα παιδιά συνοδεύονται από τους γονείς τους. Όπως σημειώνει το υπουργείο Παιδείας, θα υπάρχει πλέον η πρόβλεψη για διαφοροποιημένη ώρα προσέλευσης και αναχώρησης ανά ομάδες τμημάτων, όπου αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο (με εξαίρεση περιπτώσεις μαζικής μεταφοράς μαθητών). Επιπλέον, θα χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία είσοδοι στα κτίρια των σχολείων, όπου αυτές υπάρχουν.

Επίσης, σε ισχύ είναι όλα τα μέτρα πρόληψης και οι οδηγίες του ΕΟΔΥ. Αυτά είναι τα εξής:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

χρήση αντισηπτικών

σχολαστικοί καθαρισμοί

μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστήρια πληροφορικής, μουσικά όργανα κ.ά.

Ανοίγουν και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί

Εκτός των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων, κανονικά θα λειτουργούν από τις 11 Ιανουαρίου και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Η απόφαση ελήφθη μετά την επεξεργασία των επιδημιολογικών δεδομένων από την Επιτροπή των ειδικών. Επίσης θα ισχύουν τα μέτρα κατά της πανδημίας. Τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, είναι τα εξής:

Προαιρετική χρήση μάσκας για τα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών.

Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας (ή σε ειδικές περιπτώσεις ασπίδας προσώπου) από όλους τους εργαζόμενους στους σταθμούς.

Διαχωρισμός των αύλειων δραστηριοτήτων κατά τμήματα.

Ειδική μέριμνα για τη σίτιση.