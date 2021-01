Πολιτική

Πελώνη: δεν υπάρχουν βεβαιότητες για το άνοιγμα σχολείων και λιανεμπορίου

Η Επιτροπή θα κάνει τις εισηγήσεις και η κυβέρνηση θα αποφασίσει, τόνισε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος.

«Δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα επιδημιολογικά δεδομένα και θα κάνει τις εισηγήσεις της στην κυβέρνηση, ώστε να λάβει τις αποφάσεις της».

«Η πανδημία είναι ένα φαινόμενο που εξελίσσεται δυναμικά. Όπως δεν είναι γραμμική η εξέλιξή της, δεν είναι γραμμικές και οι αποφάσεις. 'Όλα εξαρτώνται από τα επιδημιολογικά δεδομένα», τόνισε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3.

Σημείωσε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι το άνοιγμα των σχολείων και η επαναλειτουργία με κάποιον τρόπο του λιανεμπορίου. Θα εξαρτηθεί, όμως, από τα επιδημιολογικά στοιχεία και τις εισηγήσεις της Επιτροπής.

Για τις εικόνες στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, τόνισε ότι προκαλούν προβληματισμό και δείχνουν πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι οι συνέπειες του λαϊκισμού και του διχασμού. Εξέφρασε, ωστόσο, τη βεβαιότητα ότι οι ΗΠΑ έχουν τα θεσμικά αντίβαρα και ανακλαστικά να ξεπεράσουν αυτή την κρίση και ότι οι θεσμοί αντέχουν.

