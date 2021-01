Κόσμος

Τραμπ: Διαφωνώ με το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά θα υπάρξει μετάβαση εξουσίας

Ως μία από τις καλύτερες θητείες χαρακτήρισε ο απερχόμενος Πρόεδρος την τέσσερα προηγούμενα χρόνια, την ώρα που σημειώνεται μπαράζ παραιτήσεων στο Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ παραδέχεται ότι η προεδρική του θητεία έχει τελειώσει και υπόσχεται «συντεταγμένη μετάβαση», σύμφωνα με ανακοίνωση στον λογαριασμό του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Twitter.

«Αν και διαφωνώ πλήρως με το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών, και τα γεγονότα με επιβεβαιώνουν, ωστόσο θα υπάρξει συντεταγμένη μετάβαση στις 20 Ιανουαρίου». «Πρόκειται για την λήξη μίας από τις καλύτερες πρώτες προεδρικές θητείες και δεν είναι παρά η αρχή του αγώνα μας για να δώσουμε πίσω στην Αμερική το μεγαλείο της».

Μπαράζ παραιτήσεων από το Λευκό Οίκο

Ο αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας στον Λευκό Οίκο Ματ Πότινγκερ παραιτήθηκε, σύμφωνα με αναφορές μέσων ενημέρωσης, ενώ μεγαλώνει ο κατάλογος των αξιωματούχων που αποχωρούν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τα βίαια επεισόδια στο Καπιτώλιο.

Ο Πότινγκερ παραιτήθηκε χθες το απόγευμα ως απάντηση στην αντίδραση του προέδρου στο πλήθος των διαδηλωτών που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, όπως μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο πρόσωπο κοντά στον Πότινγκερ. Το Bloomberg μετέδωσε πρώτο την παραίτηση του Πότινγκερ, κορυφαίου αξιωματούχου στην εξέλιξη της πολιτικής του Τραμπ αναφορικά με την Κίνα. Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο για το θέμα αυτό από τον Λευκό Οίκο.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο χάος που προκλήθηκε αφού εκατοντάδες υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν την εκλογική του ήττα και την νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter ενώ οι ταραξίες περιφέρονταν στο Καπιτώλιο, ο Τραμπ χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «εξαιρετικούς» και επανέλαβε τους ψευδείς ισχυρισμούς του για νοθεία στις εκλογές, αν και τους ζήτησε να αποχωρήσουν.

Η χαώδης αυτή κατάσταση καθυστέρησε τη διαδικασία επικύρωσης της νίκης του Μπάιντεν για ώρες. Ο Μπάιντεν θα ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου.

Χθες παραιτήθηκαν επίσης δύο υψηλόβαθμοι σύμβουλοι της Πρώτης Κυρίας Μελάνια Τραμπ, ενώ την παραίτησή του σκέπτεται να υποβάλει και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας --και προϊστάμενος του Πότινγκερ-- Ρόμπερτ Ο’Μπράιαν , όπως δήλωσε πηγή με γνώση του θέματος στο Reuters.

Η Στέφανι Γκρίσαμ παραιτήθηκε από τα καθήκοντα που είχε ως προσωπάρχης της Πρώτης Κυρίας.

«Ήταν τιμή μου που υπηρέτησα τη χώρα στον Λευκό Οίκο. Είμαι πολύ περήφανη που συμμετείχα στην αποστολή της κας Τραμπ να βοηθήσουμε παιδιά σε όλο τον κόσμο και περήφανη για τα πολλά επιτεύγματα αυτής της κυβέρνησης», ανέφερε η Γκρίσαμ σε ανακοίνωση.

Η Γκρίσαμ, που πέρασε ένα χρόνο ως εκπρόσωπος Τύπου στον Λευκό Οίκο πριν γίνει προσωπάρχης της Μελάνια Τραμπ, δεν είπε εάν η παραίτησή της έγινε ως αντίδραση στα βίαια επεισόδια στην αμερικανική πρωτεύουσα αλλά πηγή με γνώση της απόφασής της δήλωσε ότι για εκείνη αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Την παραίτησή της έχει υποβάλει και η Ρίκι Νισέτα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αρμόδια για τις επίσημες κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου Σάρα Μάθιους, όπως δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters. Σύμφωνα με μία πηγή, στον Λευκό Οίκο ακούγεται ότι ίσως παραιτηθεί και ο αναπληρωτής προσωπάρχης Κρις Λίντελ.