Ian Bremmer στον ΑΝΤ1: βαθύς ο διχασμός στις ΗΠΑ (βίντεο)

Οι εκτιμήσεις του διεθνούς φήμης αναλυτή, μετά τα γεγονότα στο Καπιτώλιο. Τι είπε για τον Τραμπ, τον δύσκολο έργο του Μπάιντεν και τον ρόλο της υπερδύναμης στον πλανήτη.

Ο διεθνούς φήμης αναλυτής διεθνών σχέσεων, Ian Bremmer, μίλησε στον ΑΝΤ1, στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, το βράδυ της Τετάρτης (σημ: στην Ελλάδα), για την φονική έφοδο πολιτών στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

«Ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ βαίνει προς το τέλος της θητείας του, ζητεί από τους υποστηρικτές του να αλλάξουν τα δεδομένα. Βλέπουμε ότι ο κόσμος εισέβαλε στο Καπιτώλιο. Είναι κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά. Ποτέ δεν είχαμε μια τέτοια αντίδραση από έναν εν ενεργεία Πρόεδρος των ΗΠΑ μέχρι τώρα», τόνισε ο Ian Bremmer, απαντώντας στα ερωτήματα του Νικόλα Βαφειάδη.

Υπογράμμισε ότι «ο αριθμός των ανθρώπων που πιστεύει ότι οι εκλογές δεν ήταν τίμιες και ότι δεν βγήκε Πρόεδρος ο Τζο Μπάιντεν είναι πραγματικά εντυπωσιακός».

Ερωτηθείς για το πώς ο Τζο Μπάιντεν μπορεί να ενώσει πάλι τους χωρισμένους Αμερικανούς, ο Ian Bremmer απάντησε ότι ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ «κατάφερε να γεφυρώσει τις διαφορές στο κόμμα του, στο Δημοκρατικό Κόμμα και τώρα που κέρδισε και τις έδρες στην Τζόρτζια και ελέγχει και την Γερουσία, θα προσπαθήσει να κάνει το ίδιο και στον αμερικανικό λαό», λέγοντας ότι κάθε δημοκρατικός και ρεπουμπλικάνος πολίτης θα στηρίξει ένα πρόγραμμα χορήγησης 2.000 δολαρίων σε κάθε έναν που έχει ανάγκη, ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της αμερικανικής οικονομίας ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που είναι απαραίτητο για όλες τις Πολιτείες και τις «δημοκρατικές» και τις «ρεπουμπλικανικές», αυτό θα προσπαθήσει και θα κάνει την διαφορά άμεσα».

«Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ ψεύδεται λέγοντας ότι κέρδισε τις εκλογές, η χώρα είναι «διαλυμένη» καθώς ο μέσος Αμερικανός πολίτης θεωρεί ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν υπέρ του πολίτη και για αυτό υπάρχει τόσο μεγάλη οργή και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διασπασμένες και δυσλειτουργούν σε σχέση με άλλα ομοσπονδιακά κράτη ανά τον κόσμο. Αυτό που γίνεται στις ΗΠΑ δεν θα το βλέπατε στον Καναδά ή στην Αυστραλία ή στην Γερμανία ή στο Ηνωμένο Βασίλεια και αυτό διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν διαιρεθεί πολύ πιο βαθιά. Ο Τζο Μπάιντεν, που θα αναλάβει την εξουσία σε δύο εβδομάδες, δεν θα μπορέσει να γεφυρώσει αυτομάτως τις διαφορές, αυτό είναι κάτι που θα απαιτήσει δουλειά δεκαετιών, καθώς είναι βαθιές οι διαφορές στην χώρα μου», είπε ο αναλυτής

Καταλήγοντας, ο Ian Bremmer υπογράμμισε ότι «οι ΗΠΑ είναι μακράν η πιο ισχυρή χώρα στον πλανήτη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτομάτως μπορεί να είναι η ηγέτιδα του κόσμου ή ότι είναι ικανή να είναι η ηγέτιδα δύναμη, θα πρέπει και να το προβάλλει και να το αποδεικνύει κι όχι να «παρακολουθεί». Γι΄ αυτό εγώ ονομάζω τον κόσμο ως G0 (μηδέν) και όχι G7 ή G20, λόγω της απουσίας παγκόσμιας ηγεσίας, καθώς οι ΗΠΑ δεν μπορούν να προβάλλουν τέτοια εικόνα σε καιρούς τόσο εύθραυστους και ευμετάβλητους».