Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Έρχεται o έκτος κύκλος

Νέα επιστρεπτέα προκαταβολή, την 6η κατά σειρά, προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Μία ακόμη «επιστρεπτέα προκαταβολή», η 6η κατά σειρά, προγραμματίζεται, υπό τα σημερινά δεδομένα, να διατεθεί τον Μάρτιο, με βάση τα στοιχεία για τους τζίρους και τα εισοδήματα Ιανουαρίου- Μαρτίου. Αυτό προανήγγειλε, μιλώντας στην ΕΡΤ1, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, υπολογίζοντας παράλληλα σε 400.000 τους δικαιούχους της «επιστρεπτέας προκαταβολής 5».

Ωστόσο, δεν θέλησε να τοποθετηθεί, περιμένοντας τις εξελίξεις στο υγειονομικό μέτωπο, για το εάν θα υπάρχουν αλλαγές στους τρεις πρώτους κύκλους του μέτρου, προκειμένου να εξισωθούν με τους επόμενους σε ό,τι αφορά στο ποσό που δεν επιστρέφεται (το 50%).

Ο υπουργός σημείωσε ότι υπήρξε βελτίωση στα έσοδα συγκεκριμένων κλάδων με την αξιοποίηση του click away (αξεσουάρ, καλλυντικά κ.ά.), όπως φαίνεται από τη σύγκριση στοιχείων Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου. Ενώ, σχετικά με τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων που δεν θα πάρουν πλήρες ενοίκιο, δήλωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν τα ποσά για τον Νοέμβριο. Θα επιχειρηθεί δε, να γίνει η πληρωμή του Δεκεμβρίου εντός του Ιανουαρίου και να ακολουθήσει η αποζημίωση του Ιανουαρίου.

Αναφορικά με το αφορολόγητο όριο που «χτίζεται» με το πλαστικό χρήμα, ο υπουργός απέφυγε να τοποθετηθεί, αναμένοντας τα τελικά στοιχεία από την κατανάλωση. Τέλος, άφησε ανοικτό ένα «παράθυρο» για ένα πρόγραμμα «Γέφυρα» σχετικά με τα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων.