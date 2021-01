Οικονομία

Φυσικό Αέριο: Ξεκίνησε η τροφοδοσία της Ελλάδας από τον ΤΑΡ

Επίσημα η έναρξη της τροφοδοσίας της Ελλάδας με φυσικό αέριο από τον αγωγό ΤΑΡ.

Την έναρξη τροφοδοσίας της Ελλάδας με φυσικό αέριο από τον αγωγό ΤΑΡ ανακοίνωσε η ΔΕΠΑ, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού και σε εφαρμογή της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου, 25ετούς διάρκειας, που είχε υπογράψει η εταιρεία το 2013 με την κοινοπραξία εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Shah Deniz στο Αζερμπαϊτζάν.

«Μέσω της υλοποίησης του αγωγού TAP και τη σύναψη σύμβασης της ΔΕΠΑ Α.Ε., η Ελλάδα σφραγίζει τη συμμετοχή της στο στρατηγικό εγχείρημα της ΕΕ για το άνοιγμα του Νοτίου Διαδρόμου φυσικού αερίου και την ενίσχυση της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων της Ευρώπης», αναφέρει η ΔΕΠΑ η οποία γνωστοποιεί ότι ήδη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη παράδοση στους Έλληνες καταναλωτές.

«Με την έναρξη των εμπορικών παραδόσεων, η Ελλάδα διαφοροποιεί περαιτέρω το μείγμα προμήθειάς της εισάγοντας σε αυτό ένα αέριο με ανταγωνιστική τιμή, με κυριότερους ωφελημένους τους τελικούς καταναλωτές», τονίζει.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, δήλωσε: «Η έναρξη της τροφοδοσίας από τον αγωγό ΤΑΡ αποτελεί ορόσημο για τη ΔΕΠΑ. Είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών επτά και πλέον χρόνων της εταιρείας μας για να φτάσει το φυσικό αέριο της Κασπίας στην Ελλάδα, προσφέροντας μια νέα μεγάλη πηγή εφοδιασμού, σε ιδιαίτερα μάλιστα, ανταγωνιστικές τιμές. Με το νέο αέριο από τον ΤΑΡ, η ΔΕΠΑ θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο την εμπορική της θέση στην ελληνική αγορά και θα επιταχύνει το άνοιγμά της στις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Ήδη έχουμε επεξεργαστεί τα εξειδικευμένα πακέτα που θα προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Επιπλέον, το αέριο αυτό θα αυξήσει τον ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά φέρνοντας περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών, με βασικούς ωφελημένους τους τελικούς καταναλωτές, δηλαδή τις βιομηχανίες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της χώρας, αλλά και την ελληνική οικονομία στο σύνολό της».