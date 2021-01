Οικονομία

Νέα ΝΟΤΑΜ με οδηγίες για πτήσεις εσωτερικού

Τι ισχύει για τα μέτρα και τους περιορισμούς, στα αεροποικά δρομολόγια εντός της επικράτειας.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό την παράταση της αεροπορικής οδηγίας (notam) για τις πτήσεις εσωτερικού έως την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Ειδικότερα, έχοντας ως στόχο την προστασία επιβατών και πολιτών από τη νόσο COVID-19, παρατείνεται έως τις 11/1/21 και ώρα 06:00 το πρωί η αεροπορική οδηγία που αφορά πτήσεις εσωτερικού, (τακτικά επιβατικά δρομολόγια, γενικής αεροπλοΐας και επαγγελματικά δρομολόγια - domestic flights, commercial and general/business aviation), η οποία προβλέπει ότι επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού (Essential Travel) που περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους (επανένωση οικογενειών) και για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία.

Για την αεροπορική οδηγία ισχύουν οι εξαιρέσεις ως έχουν από την προϋπάρχουσα notam.