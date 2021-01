Κοινωνία

Κεραμέως: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Ειδικά Σχολεία ανοίγουν στις 11 Ιανουαρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκρινίσεις του υπουργείου Παιδείας για τη δια ζώσης διδασκαλία των μαθητών και την τηλεκπαίδευση.

"Υπενθυμίζεται η απόφαση της Κυβέρνησης, στη βάση εισήγησης της Επιτροπής των ειδικών, για δια ζώσης επαναλειτουργία των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Ειδικών Σχολείων όλων των βαθμίδων την προσεχή Δευτέρα 11/1.

Στη βάση εγκυκλίου που εστάλη προς τα σχολεία νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα εν λόγω σχολεία αναλαμβάνουν υπηρεσία, αύριο, Παρασκευή 8/1.

Αύριο, Παρασκευή, 8/1 Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας ξεκινούν την εξ αποστάσεως λειτουργία τους μέσω τηλεκπαίδευσης", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας.