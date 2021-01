Κοινωνία

Συλλήψεις για λαθρεμπόριο ποτών

Η ΕΛΑΣ εντόπισε αυτοκίνητο με μεγάλη ποσότητα λαθραίων αλκοολούχων ποτών. "Έφαγαν" πρόστιμο και για άσκοπη μετακίνηση.

Λαθραία ποτά κατηγορούνται ότι εισήγαγαν στην χώρα μας τρεις αλλοδαποί που συνελήφθησαν ύστερα από αστυνομικό έλεγχο σε περιοχή των Σερρών.

Στο όχημα που επέβαιναν διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν 175 φιάλες και δοχεία, με συνολικά 288 λίτρα αλκοολούχων ποτών, ποσότητες που σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., είχαν εισάγει -μέσω του τελωνειακού σταθμού του Προμαχώνα- χωρίς να καταβληθούν οι νόμιμοι φόροι και δασμοί.

Τα λαθραία προϊόντα κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στο αρμόδιο τελωνείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός, ο προορισμός τους.

Εκτός από τη δικογραφία για παραβίαση του τελωνειακού κώδικα εις βάρος των συλληφθέντων, βεβαιώθηκαν πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού.