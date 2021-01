Κόσμος

Απόταξη για τους αστυνομικούς που σκότωσαν την Μπριόνα Τέιλορ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εν ψυχρώ δολοφονία της νεαρής μέσα στο ίδιο της το σπίτι είχε προκαλέσει κύμα αντιδράσεων.

Ένας από τους αστυνομικούς που πυροβόλησαν τη μαύρη υγειονομική τεχνικό Μπριόνα Τέιλορ στο Λούιβιλ και ο αστυνομικός που συνέταξε το ένταλμα σύλληψης για την έφοδο στο διαμέρισμά της στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε, αποτάχθηκαν, ανακοίνωσε η συνδικαλιστική οργάνωσή τους.

Η Τέιλορ πυροβολήθηκε θανάσιμα όταν η αστυνομία εισέβαλε στο διαμέρισμά της στο Λούιβιλ του Κεντάκι στις 13 Μαρτίου, μία από μια σειρά δολοφονιών Αφροαμερικανών που οδήγησαν σε μαζικές διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2020.

Ο ντετέκτιβ Μάιλς Κόσγκροουβ, ένας από τους αστυνομικούς που πυροβόλησαν την Τέιλορ, και ο ντετέκτιβ Τζόσουα Τζέινς, που ετοίμασε το ένταλμα σύλληψης, είχαν ενημερωθεί τον Δεκέμβριο ότι το Αστυνομικό Τμήμα Λούιβιλ Μέτρο (LMPD) σκόπευε να τους απολύσει.

Το συνδικάτο στο οποίο ανήκουν, το River City Fraternal Order of Police, ανέφερε ότι οι δύο αστυνομικοί απολύθηκαν και χαρακτήρισε την απόταξή τους "αδικαιολόγητη".

Το LMPD δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για σχόλια εκτός κανονικών εργασίμων ωρών.

Ο σύντροφος της Τέιλορ, που βρισκόταν μαζί της όταν η αστυνομία έκανε έφοδο στο διαμέρισμα, πυροβόλησε μία φορά εναντίον αυτών που όπως είπε θεώρησε πως ήταν εισβολείς. Τρεις αστυνομικοί απάντησαν εξαπολύοντας 32 πυροβολισμούς, έξι από τους οποίους χτύπησαν την Τέιλορ, σκοτώνοντάς την.

"Οπωσδήποτε δεν υπάρχουν αποδείξεις σε αυτή την υπόθεση ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες του LMPD παραβιάστηκαν μέχρι του σημείου να δικαιολογείται η απόταξη", ανέφερε το συνδικάτο.

"Ο προσωρινός αρχηγός Τζέντρι όχι μόνο έλαβε τη λάθος απόφαση αλλά έστειλε και ένα δυσοίωνο μήνυμα σε κάθε αστυνομικό του Αστυνομικού Τμήματος Λιούιβιλ Μέτρο", ανέφερε το River City FOP.

Ο Κόσγκροουβ απολύθηκε λόγω χρήσης φονικής βίας επειδή πυροβόλησε 16 φορές μέσα στο σπίτι της Τέιλορ και δεν ενεργοποίησε την κάμερα που έφερε στο σώμα του, ανέφερε το CNN, επικαλούμενο αντίγραφο της επιστολής απόταξής του.

Ο Τζέινς, που είχε συντάξει το ένταλμα σύλληψης για την έφοδο στο σπίτι της Τέιλορ, αποτάχθηκε την Τρίτη, επειδή "δεν κατάφερε να συμπληρώσει έντυπο Σχεδίου Επιχειρήσεων Εντάλματος Σύλληψης", σύμφωνα με το CNN.

Χθες η Έρικα Σιλντς, πρώην αρχηγός της αστυνομίας της Ατλάντα που παραιτήθηκε τον Ιούνιο μετά τον θανατηφορο πυροβολισμό ενός Αφροαμερικανού από αστυνομικό της Ατλάντα, διορίστηκε επικεφαλής του Αστυνομικού Τμήματος Λιούιβιλ Μέτρο.