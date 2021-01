Κόσμος

Αλεξάντερ Ουάνγκ: Δεν παρενόχλησα ποτέ σεξουαλικά κανένα μοντέλο

Νέα υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης, με επίκεντρο τον Αμερικανό σχεδιαστή, που συγκλονίζει τον κόσμο της μόδας.

Ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας, Αλεξάντερ Ουάνγκ δήλωσε ότι παρ' όλο που «συχνά» παρευρισκόταν σε πάρτι «όπου υπήρχαν ναρκωτικά και αλκοόλ» δεν παρενόχλησε ποτέ σεξουαλικά κανέναν.

Ο σχεδιαστής κατηγορείται από μοντέλα για σεξουαλική παρενόχληση ωστόσο, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «τρομερά ψευδείς».

Μοντέλα κατηγορούν τον σχεδιαστή για ανάρμοστη συμπεριφορά και σεξουαλική παρενόχληση, αφού τους πρόσφερε σε πάρτι νερό με το ναρκωτικό Molly.

Τη Δευτέρα, ο Ουάνγκ έστειλε ένα σημείωμα στους υπαλλήλους του, τους οποίους ευχαριστεί που στέκονται στο πλευρό του, μετά τη δημοσίευση στον λογαριασμό στο Instagram S-t Model Management και στον λογαριασμό του Diet Prada, ανώνυμων ιστοριών περί φερόμενης ανάρμοστης συμπεριφοράς του.

Σε δήλωσή του ο Ουάνγκ τονίζει: «Πρώτον, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να επικοινωνήσω απευθείας με τους ανθρώπους που με βοήθησαν να μεγαλώσω αυτό το εμπορικό σήμα σε αυτό που είναι σήμερα και να αντιμετωπίσω τις πρόσφατες ψευδείς, επινοημένες και κυρίως ανώνυμες κατηγορίες εναντίον μου».

«Ενώ ήμουν πάντα δραστήριος στην κοινωνική μου ζωή, συχνά παρευρισκόμουν σε διάφορες συγκεντρώσεις του κλάδου, πάρτι και συναυλίες όπου υπήρχαν ναρκωτικά και αλκοόλ… αντίθετα με όσα ειπώθηκαν, δεν έχω εκμεταλλευτεί ποτέ άλλους με σεξουαλικό τρόπο και δεν εξανάγκασα κάποιον σε ο,τιδήποτε χωρίς συγκατάθεση. Επίσης, δεν έχω εκμεταλλευτεί ποτέ τη θέση ή τη φήμη μου για δικό μου όφελος» αναφέρει.

«Αυτοί οι αβάσιμοι ισχυρισμοί ξεκίνησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ιστότοπους που αγνόησαν επανειλημμένα την αξία και τη σημασία των αποδεικτικών στοιχείων ή του ελέγχου των γεγονότων. Είναι προτεραιότητά μου να αποδείξω ότι αυτές οι κατηγορίες είναι αναληθείς και τροφοδοτούνται από αποκλειστικά καιροσκοπικά κίνητρα», έγραψε.

Ο 37χρονος σχεδιαστής, φίλες του οποίου είναι οι Κάγια Γκέρμπερ, Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ και Κένταλ Τζένερ συχνά χρησιμοποιεί τα πάρτι ως θέμα στα σχέδιά του, στις επιδείξεις μόδας και στις χλιδάτες εκδηλώσεις του.

Η πρώην δικηγόρος του πρώην κινηματογραφικού παραγωγού, καταδικασθέντος για βιασμούς, Χάρβεϊ Γουάινστιν, Λίζα Μπλουμ δήλωσε στο Page Six ότι είναι «υπερήφανη» που τώρα εκπροσωπεί ορισμένα από τα μοντέλα που κατηγορούν τον Ουάνγκ.

«Η βιομηχανία μόδας έχει καθυστερήσει πολύ στο ξεκαθάρισμα της συχνής, ενοχλητικής κακομεταχείρισης μοντέλων. Έχω εκπροσωπήσει νομικά πολλούς που έχουν καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια, τους Πολ Μαρτσιάνο, Μπρους Γουέμπερ και άλλους. Τα μοντέλα δεν είναι αντικείμενα, και έχουν τα ίδια δικαιώματα σεβασμού στο χώρο εργασίας με όλους τους άλλους» είπε.

Το μοντέλο Όουεν Μούνεϊ ισχυρίστηκε ότι ο Ουάνγκ τον παρενόχλησε κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας συνάντησης σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης της Νέας Υόρκης το 2017. Ο Ουάνγκ αρνείται την κατηγορία.

«Ήμουν μόνος μου σε ένα σημείο και αυτός ο τύπος δίπλα μου προφανώς εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι κανείς δεν μπορούσε να κινηθεί *** και άρχισε να με αγγίζει... με έκανε να παγώσω εντελώς γιατί ήμουν τόσο σοκαρισμένος» ανέφερε ο Μούνεϊ σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok στα μέσα Δεκεμβρίου. «Κοίταξα αριστερά για να δω ποιος ήταν και ήταν αυτός ο πολύ διάσημος σχεδιαστής μόδας. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι το έκανε αυτό σε μένα. Με έκανε να σοκαριστώ ακόμη περισσότερο».

Ένα άλλο μοντέλο, με το όνομα Νικ ισχυρίστηκε στην Daily Mail ότι ο Ουάνγκ τον εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά ενώ ήταν μεθυσμένος σε ένα κλαμπ του Μπρούκλιν το 2019.

Ωστόσο, με μηνύματα, σύμφωνα με το Page Six το 2019 και το 2020, ο Νικ συνέχισε να επικοινωνεί με τον Ουάνγκ, ζητώντας του να συναντηθούν.

Ο σχεδιαστής μόδας αναφέρει στη δήλωσή του: «Είναι σημαντικό για τους ανθρώπους να μιλούν και να ακούγονται, αλλά υπάρχει ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι κατηγορίες είναι αξιόπιστες, ώστε να μην ζημιώσουμε αυτούς τους σημαντικούς σκοπούς». «Η ομάδα μας κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διερευνήσει αυτούς τους ισχυρισμούς και υποσχόμαστε να παραμείνουμε ειλικρινείς και διαφανείς καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Είμαστε τυχεροί που έχουμε λάβει τεράστια υποστήριξη τις τελευταίες ημέρες και είμαστε ευγνώμονες στο προσωπικό, τους πελάτες και τους συναδέλφους μας στη βιομηχανία που στέκονται στο πλευρό μας αυτή τη στιγμή».

Εν τω μεταξύ, οι φίλοι του Αλεξάντερ Ουάνγκ έσπευσαν να τον υπερασπιστούν. H μάνατζερ και μακροχρόνια φίλη του Χίδερ Χιουζ ανέφερε στο Page Six: «Ο Άλεξ και εγώ γνωριζόμαστε σχεδόν 15 χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί στενά σε πολλά πρότζεκτ τα τελευταία χρόνια. Αντιμετωπίζει πάντα τα μοντέλα ως ανθρώπινα όντα, και τιμά ποιοι είναι ως άνθρωποι. Η σκληρή δουλειά του οδήγησε στη μεγάλη επιτυχία, ωστόσο παραμένει ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους στη βιομηχανία μας».

Το μοντέλο Άλις Μπάρλοου τόνισε: «Έχω συμμετάσχει σε πολλές επιδείξεις και πάρτι του Αλεξάντερ Ουάνγκ (τόσο του brand όσο και προσωπικά) τα τελευταία χρόνια και προσωπικά είδα και άκουσα μόνο επαίνους για τον Άλεξ και τον επαγγελματισμό του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ