Ιράκ: Ένταλμα σύλληψης για τον Τραμπ

Εκδόθηκε το ένταλμα από το δικαστήριο του Ιράκ για τη σύλληψη του απερχόμενου Προέδρου των ΗΠΑ.

Ιρακινό δικαστήριο εξέδωσε σήμερα εθνικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του απερχόμενου Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του Αμπού Μέχντι αλ-Μουχάντις, ισχυρού διοικητή των φιλοϊρανικών δυνάμεων στο Ιράκ, που σκοτώθηκε πέρυσι μαζί με τον Ιρανό στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί.

Ήδη τον περασμένο Ιούνιο, το Ιράν είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης και είχε ζητήσει την έκδοση "ερυθράς αγγελίας" από την Ιντερπόλ εναντίον του Τραμπ για τη δολοφονία του στρατηγού Σουλεϊμανί, μια διαδικασία η οποία δεν έχει καταλήξει μέχρι σήμερα.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που κατέστρεψε τα οχήματα στα οποία επέβαιναν οι δύο άνδρες στις 3 Ιανουαρίου 2020 στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης είχε απογειωθεί με εντολή του Τραμπ ο οποίος εξέφρασε μερικές ημέρες αργότερα τη χαρά του για την εξάλειψη «δύο (ανδρών) στην τιμή του ενός». Ο Σουλεϊμανί, είχε πει, «έλεγε 'θα επιτεθούμε στη χώρα σας, θα σκοτώσουμε τους ανθρώπους σας'».

«Είπα: 'πόσο ακόμη θα πρέπει κάποιος να ακούει αυτά τα σκ...;» είχε συνεχίσει ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος προκειμένου να δικαιολογήσει τις δολοφονίες που χαρακτηρίστηκαν «παράνομες» και «αυθαίρετες» από την Ανιές Καλαμάρ, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Το δικαστήριο ερευνών Ρουσαφά, του ανατολικού τομέα της Βαγδάτης, «αποφάσισε να εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του απερχόμενου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το άρθρο 406 του ιρακινού Ποινικού Κώδικα», αναφέρει η ανακοίνωση της δικαστικής αρχής.

Το άρθρο αυτό προβλέπει την ποινή του θανάτου για τη δολοφονία εκ προμελέτης.

Το δικαστήριο αναφέρει πως ολοκλήρωσε την προκαταρκτική έρευνα, αλλά «οι έρευνες συνεχίζονται για την αποκάλυψη των άλλων δραστών αυτού του εγκλήματος, είτε πρόκειται για Ιρακινούς είτε για ξένους».

Εδώ και έναν χρόνο οι φιλοϊρανοί στο Ιράκ δεν σταματούν να κατηγορούν τον Ιρακινό πρωθυπουργό Μουστάφα αλ-Καζίμι, τότε επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, για συνέργεια στις δολοφονίες αυτές.

Με τις αναμνηστικές τελετές της πρώτης επετείου της δολοφονίας των δύο ανδρών, το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα ενόψει των βουλευτικών εκλογών που σχεδιάζεται να διεξαχθούν τον Ιούνιο, έχει γίνει δηλητηριώδες.

Φιλοϊρανικά ΜΜΕ υπόσχονται «ονόματα εντός ολίγου», ενώ αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι επιστρέφουν τα πυρά των κατηγοριών σε πρόσφατες τηλεοπτικές συνεντεύξεις.