Ο Νίκος Ψαρράς στο “Καφέ της Χαράς” (εικόνες)

Διάβασέ μου το...

Νέα δυναμική άφιξη στο Κολοκοτρωνίστι, φέρνει αναστάτωση και ανατροπές.

Ο Νίκος Ψαρράς μπαίνει στη σειρά «Το Καφέ της Χαράς» ως Ιάσων.

Λίγα λόγια για τον ρόλο

Ο Ιάσων είναι ο σύντροφος της Χαράς. Είναι μαζί του σχεδόν δέκα χρόνια.

Είναι αρχιτέκτονας - μηχανικός και μέτοχος σε κατασκευαστική εταιρεία. Έρχεται με τη Χαρά στο Κολοκοτρωνίτσι, σκοπεύοντας να κάνει μια μεγάλη οικονομική επένδυση εκεί.

Όμορφος, γοητευτικός, πετυχημένος και γλυκομίλητος, κατακτά όποιον τον γνωρίζει.

Φαντάζει ο τέλειος άντρας, έχει όμως και τη σκοτεινή πλευρά του…

Η σειρά επιστρέφει με νέα επεισόδια από την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου.