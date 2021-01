Υγεία - Περιβάλλον

Καλαμαριά: Rapid test σε εκπαιδευτικούς πριν το άνοιγμα των σχολείων

Τι "έδειξαν" τα 258 rapid test του ΕΟΔΥ σε εκπαιδευτικούς.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή εκπαιδευτικών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων και βοηθητικού προσωπικού των εκπαιδευτικών δομών του δήμου Καλαμαριάς στα rapid test αντιγόνου που διενεργήθηκαν σήμερα από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, σε δύο σχολεία της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε 258 ελέγχους για τον κορονοϊό, που πραγματοποιήθηκαν στο 2ο και στο 11ο Δημοτικά Σχολεία Καλαμαριάς, εντοπίστηκε ένα δείγμα θετικό. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και αύριο στα ίδια σημεία, από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

«Ακολουθούμε το τρίπτυχο πρόβλεψη, πρόληψη, προστασία. Προσπαθούμε να είμαστε πιο μπροστά από τις εξελίξεις, γι αυτό το λόγο μόλις ενημερωθήκαμε για την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία οργανώσαμε τη διαδικασία των ελέγχων με κλιμάκια του ΕΟΔΥ», δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του δήμου Καλαμαριάς, Θάνος Γιαννακός.

Τεστ ελέγχου για covid-19 σε 380 εργαζόμενους σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς αλλά και σε μη εκπαιδευτικό προσωπικό των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων θα διενεργήσει αύριο, Παρασκευή, και ο δήμος Θέρμης. Παράλληλα, θα γίνουν απολυμάνσεις στους χώρους, ενώ σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς θα μοιραστούν μάσκες.

Όλα είναι έτοιμα και στον δήμο Θεσσαλονίκης για την επιστροφή των μαθητών από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Παιδείας, Δήμητρα Ακριτίδου. Όπως είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ πραγματοποιείται ενδελεχής καθαρισμός στα σχολικά συγκροτήματα, ενώ έχουν ήδη «εξοπλιστεί» οι μονάδες με καθαριστικά και απολυμαντικά. Επίσης, σύμφωνα με την κ.Ακριτίδου στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Θεσσαλονίκης θα μετακινηθούν για όσο διάστημα χρειαστεί και οι καθαριστές των γυμνασίων και των λυκείων, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ο τομέας της καθαριότητας.

