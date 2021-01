Πολιτική

Εκδιώξαμε τους Έλληνες από τα Ίμια, λένε οι Τούρκοι

Ανακοίνωση της τουρκικής Ακτοφυλακής. Εξηγήσεις απο την κυβέρνηση ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Τη δική της... "αλήθεια" για την ένταση στα Ίμια, την Τετάρτη, δίνει η τουρκική ακτοφυλακή. Εξέδωσε ανακοίνωση υποστηρίζοντας ότι σκάφη της ελληνικού Λιμενικού Σώματος παραβίασαν τα... τουρκικά χωρικά ύδατα.

Υποστηρίζει, επίσης, πως ακταιωροί της ακτοφυλακής εκδίωξαν δύο ελληνικά σκάφη και κατά τη διάρκεια των ελιγμών, σημειώθηκε σύγκρουση.

Αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση της τουρκικής ακτοφυλακής:

«Στις 06/01.2021στις 10:03 π.μ., πραγματοποιήθηκε παραβίαση των χωρικών υδάτων από δύο σκάφη του ελληνικού Λιμενικού Σωματος, στην περιοχή των βραχονησίδων Ίμια. Με την επέμβαση τεσσάρων ακταιωρών της τουρκικής ακτοφυλακής, απομακρύνθηκαν τα δύο ελληνικά σκάφη έξω από τα χωρικά μας ύδατα. Κατά τη διάρκεια των ελιγμών σημειώθηκε σύγκρουση ανάμεσα σε σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής και του ελληνικού Λιμενικού Σώματος.

Η Λιμενική Διοίκηση είναι καθήκον να διασφαλίζει την ασφάλεια των θαλασσών μας επτά μέρες την εβδομάδα και όλο το 24ωρο»

Με προκλητική ανάρτηση στα social media η τουρκική Ακτοφυλακή σχολιάζει, αναρτώντας φωτογραφία που δείχνει ελληνικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, μέσα από τουρκική ακταιωρό: «Ελληνικά σκάφη, που δεν γνωρίζουν σύνορα, και ωθούν συνεχώς τους παράτυπους μετανάστες πίσω στα τουρκικά χωρικά ύδατα κατά την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αυτή τη φορά, εκδιωχθήκαν από τα τουρκικά χωρικά ύδατα».

Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, με κοινή δήλωση του τομεάρχη Εξωτερικών της ΚΟ, Γ. Κατρούγκαλου και τομεάρχη Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ν. Σαντορινιού:

«Τις τελευταίες ώρες βλέπουν το φως της δημοσιότητας ρεπορτάζ, όπου αναφέρουν ότι έχει λάβει χώρα σύγκρουση δυο σκαφών του ΛΣ- ΕΛΑΚΤ, με σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής, στην περιοχή των Ιμίων, με αφορμή παρενόχληση Ελλήνων αλιέων, που ψάρευαν στην περιοχή. Παρά ταύτα, δεν έχει ακόμη εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την ηγεσία του ΛΣ- ΕΛΑΚΤ, που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει το γεγονός.

Το Λιμενικό Σώμα, πιστό στην αποστολή του, υπερασπίζεται τους Έλληνες νησιώτες και ψαράδες, με αυταπάρνηση και ευσυνειδησία.

Λόγω του τεταμένου κλίματος, που έχει δημιουργήσει η παράνομη αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας από την Τουρκία, αλλά και λόγω του ότι η αλιευτική δραστηριότητα αποτελεί τον κύριο πυλώνα της οικονομίας των νησιών μας, ζητούμε από το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως οφείλει, στο πλαίσιο των εθνικών συμφερόντων και της διαφανούς ενημέρωσης των πολιτών.

Εφόσον, δε, έχει πράγματι συμβεί το περιστατικό, το Υπουργείο Εξωτερικών οφείλει να προβεί σε αυστηρότατο διάβημα προς την τουρκική πλευρά».