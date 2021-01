Κόσμος

Έγκλημα στην Αλβανία: Ο διευθυντής του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας μιλά για τα θύματα του άγριου φονικού

Συγκλονίζει η υπόθεση δολοφονίας δύο αδελφών, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, από έναν 59χρονο άνδρα.

Η Kristina Bardhi είναι το ένα από τα δυο θύματα του 59χρονου Αλβανού Perparim Ademi, ο οποίος παραμονή Πρωτοχρονιάς πυροβόλησε με καλάσνικοφ, εκείνη και την αδερφή της Zhaneta Metani. Η Χριστίνα, όπως είχε βαφτιστεί το 2019 στην Καβάλα, είχε όνειρα για τη ζωή της που άφηναν εκτός τον 59χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, εξέδιδε τις δυο γυναίκες στην Ελλάδα, ενώ είχε προχωρήσει και σε τουλάχιστον δέκα πωλήσεις μωρών κάποια από τα οποία είχαν γεννήσει τα δυο θύματα, αποτέλεσμα της ερωτικής σχέσης που είχαν με τον δράστη.

Από το Σεπτέμβριο του 2018 η Χριστίνα μαζί με την αδερφή της Αντριάννα, η οποία ζει πλέον στην Αλβανία και κατήγγειλε στις Αρχές το εμπόριο βρεφών από το δράστη, είχε εγγραφεί στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Καβάλα, όπου έμενε.

Ο διευθυντής του σχολείου κ. Στυλιανός Τζάμος μιλώντας στο protothema.gr ανέφερε ότι τόσο η Χριστίνα όσο και η Αντριάνα ήταν δυο γυναίκες που ήθελαν να πάρουν το απολυτήριο γυμνασίου και ερχόντουσαν κάθε απόγευμα μαζί και έφευγαν μαζί, χωρίς να έχουν δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στα δυο χρόνια φοίτησης. «Η Χριστίνα βαφτίστηκε σε μεγάλη ηλικία στον ναό της Αγίας Βαρβάρας στις αρχές του 2019. Είχε έρθει το Σεπτέμβριο του 2018 σε εμάς και αποφοίτησε τον Ιούνιο του 2020 και πήρε το απολυτήριό της. Μας είχε πει, όταν είχε έρθει στο σχολείο ότι ήθελε να πάρει χριστιανικό όνομα και να βαφτιστεί. Και τότε είχα πάει και εγώ με κάτι συμμαθήτριές της στην βάφτιση γιατί μας είχε συγκινήσει η απόφασή της αυτή. Στο σχολείο ήθελε να μάθει να γράφει πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Ήξερα ότι ήταν αρκετά χρόνια στη χώρα μας, μιλούσε πολύ καλά τα ελληνικά, αλλά ήθελε να βελτιώσει τον γραπτό της λόγο». Όπως είπε ο κ. Τζάμος η Χριστίνα, με την Ανδριάνα είχαν έρθει μαζί και είχαν κάνει εγγραφή, αλλά δεν γνώρισε το άλλο θύμα της άγριας δολοφονίας. «Θυμάμαι ότι οι δυο αδερφές ερχόντουσαν μαζί και έφευγαν μαζί αν και δεν έμεναν μαζί στο ίδιο σπίτι. Ήταν με το χαμόγελο και οι δυο, συμμετείχαν και σε διάφορα δρώμενα του σχολείου και εκδηλώσεις. Η Χριστίνα ήταν μια δυναμική προσωπικότητα που ήθελε να συμμετάσχει στις δραστηριότητες του σχολείου».

Η άγρια δολοφονία των δυο γυναικών την παραμονή Πρωτοχρονιάς στα Τίρανα αποκάλυψε τη δράση κυκλώματος εμπορίας βρεφών που γινόταν στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις καταγγελίες των δυο άλλων αδελφών των θυμάτων. Η Αντριάνα η οποία φοίτησε στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στην Καβάλα με τη Χριστίνα και η οποία ζει στην Αλβανία μιλώντας στα Μέσα Ενημέρωσης της χώρας της είπε. «Τη μικρή μου αδελφή μου την πήρε με το αεροπλάνο και την πήγε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, την έβαλε μαζί με την άλλη αδελφή μου να εργάζονται ως ιερόδουλες. Εργάζονταν ως πόρνες. Τις άφηνε έγκυες και τις ανάγκαζε να πουλάνε τα παιδιά τους».

Από την πλευρά του ο αδελφός των θυμάτων μιλώντας σε αλβανικά μέσα ανέφερε ότι δικηγόρος της Θεσσαλονίκης μαζί με τον δράστη έπαιρναν τα μωρά από το μαιευτήριο και τα πουλούσαν. Τουλάχιστον δέκα παιδιά είχαν πουλήσει, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο αδελφός των θυμάτων.

Ο δράστης ο οποίος έχει και μόνιμη σύζυγο κατέθεσε αρχικά ότι θόλωσε από ζήλια γιατί η μια από τις αδελφές είχε ξεκινήσει σχέση με άλλο άνδρα. Ωστόσο, αλβανικά μέσα αναφέρουν ότι τα δυο θύματα είχαν αποφασίσει να καταγγείλουν τον δολοφόνο τους για το εμπόριο βρεφών, αλλά και για το γεγονός ότι τις εξέδιδε.