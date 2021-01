Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η αναζωπύρωση της πανδημίας φέρει τη “σφραγίδα” Μητσοτάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πυρά" στην κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και το Κίνημα Αλλαγής.



Ευθύνες στην κυβέρνηση, τόσο για τη διαχείριση της πανδημίας όσο και για το άνοιγμα των σχολείων,επιρρίπτουν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Κίνημα Αλλαγής.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, τονίζει ότι “μέσα σε δύο μήνες και μια εβδομάδα θρηνούμε 4.473 συνανθρώπους μας και η κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια εγκληματική πολιτική”, και προσθέτει ότι “η αναζωπύρωση της πανδημίας στη χώρα μας φέρει τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη”. Μάλιστα, επισημαίνει πως ενώ “οι ειδικοί προειδοποιούν για τρίτο, ακόμα χειρότερο κύμα της πανδημίας, η κυβέρνηση τα έχει χαμένα”.



Ακολουθεί η πλήρης δήλωση:

“Οι ειδικοί προειδοποιούν για τρίτο, ακόμα χειρότερο κύμα της πανδημίας και η κυβέρνηση τα έχει χαμένα.

Έστειλε μήνυμα χαλάρωσης μέσα στις γιορτές, ανακοίνωσε άνοιγμα των σχολείων χωρίς τη συνεδρίαση της επιτροπής, για δεύτερη φορά έκανε τα στραβά μάτια μπροστά σε εικόνες συνωστισμού στις εκκλησίες.

Μπροστά στην ενδεχόμενη έκρηξη κρουσμάτων προαναγγέλλει νέα περιοριστικά μέτρα. Χωρίς την ενίσχυση του συστήματος υγείας και χωρίς μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας.

Μέσα σε δύο μήνες και μια εβδομάδα θρηνούμε 4.473 συνανθρώπους μας και η κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια εγκληματική πολιτική.

Η αναζωπύρωση της πανδημίας στη χώρα μας φέρει τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη”.

“Το κυβερνητικό μπάχαλο με τα σχολεία συνεχίζεται”

“Τo κυβερνητικό μπάχαλο με τα σχολεία συνεχίζεται”, καταγγέλλει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Στέργιος Καλπάκης, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως “η Επιτροπή των ειδικών είναι για να κάνει εισηγήσεις βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων και όχι για να επικυρώνει τις πολιτικές αποφάσεις του κ. Μητσοτάκη”.

Συγκεκριμένα επικρίνει το ότι “το πρωί η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος ανακοίνωσε πως τελικά τα σχολεία μπορεί να μην ανοίξουν τη Δευτέρα”, ενώ “μετά από δύο ώρες, η υφυπουργός Παιδείας δήλωσε πως θα ανοίξουν κανονικά και δεν χρειάζεται να περιμένουμε τις εισηγήσεις της Επιτροπής”.



Ακολουθεί η πλήρης δήλωση:

“Το πρωί η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος ανακοίνωσε στον ΣΚΑΪ πως τελικά τα σχολεία μπορεί να μην ανοίξουν τη Δευτέρα και θα περιμένουν τις εισηγήσεις της Επιτροπής που συνεδριάζει την Παρασκευή.

Μετά από δύο ώρες, η υφυπουργός Παιδείας δήλωσε στο ραδιόφωνο του Alpha πως θα ανοίξουν κανονικά και δεν χρειάζεται να περιμένουμε τις εισηγήσεις της Επιτροπής.

Για ακόμη μία φορά η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη τα έχει κάνει μπάχαλο και με τα σχολεία και αδιαφορεί για τις εισηγήσεις των επιστημόνων.

Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη επιτέλους να σοβαρευτεί και να μην παίζει με την υγεία εκπαιδευτικών, των μαθητών και με την αγωνία των γονέων.

Η Επιτροπή των ειδικών είναι για να κάνει εισηγήσεις βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων και όχι για να επικυρώνει τις πολιτικές αποφάσεις του κ. Μητσοτάκη.”



Έπικριτικός με την κυβέρνηση και ο Παύλος Χρηστίδης, εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής:

“Η Κυβέρνηση χάνει τον έλεγχο και αυτό κοστίζει ακριβά.Όσα είδαμε χθες στις εκκλησίες, τα συνεχή μπρος-πίσω με τα σχολεία, η έλλειψη του σχεδίου για τα εμβόλια, δημιουργούν έντονη ανησυχία για την διαχείριση της πανδημίας.

Κάτι που αναδεικνύεται και μέσα από τις παρεμβάσεις των λοιμωξιολόγων. Οι «εντολές Μητσοτάκη» δεν πείθουν κανέναν.

Η Κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της ΤΩΡΑ, να πει την αλήθεια και να μην εμπαίζει τους πολίτες.

Ότι συμβεί έπο εδώ και μπρος έχει την υπογραφή της.”