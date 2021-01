Υγεία - Περιβάλλον

Κορονoϊός - Εμβόλια: Κόντρα στις Βρυξέλλες για τα “μυστικά” συμβόλαια

Τι απαντά η Κομισιόν στις επικρίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κρατήσει εμπιστευτικά τα συμβόλαια προπαραγγελίας εμβολίων όσο θα συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες, δήλωσε σήμερα η ευρωπαία επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου απορρίπτοντας τις επικρίσεις ότι γαλλικοί ή γερμανικοί όμιλοι προτιμήθηκαν με όρους εθνικότητας.

«Δεσμευόμαστε από ρήτρες εμπιστευτικότητας ως προς τα συμβόλαια και η αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών αυτήν την στιγμή θα υπονόμευε τις διαπραγματεύσεις μας που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη», δήλωσε κατά την διάρκεια ακρόασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η επίτροπος.

Απέναντι στις σφοδρές επικρίσεις της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμόδιας για τον έλεγχο του προϋπολογισμού, η οποία θεωρεί ότι οι υποσχέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαφάνεια δεν τηρήθηκαν, η Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε : «Οφείλουμε να διατηρήσουμε μία όσο το δυνατόν ισχυρότερη θέση […] Έχω ήδη δηλώσει ότι θα κοινοποιήσω τις πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση όλων των διαπραγματεύσεων».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει συμβόλαια με την σουηδοβρετανική AstraZeneca, την αμερικανική Johnson&Johnson, την γαλλοβρετανική Sanofi-GSK, το αμερικανογερμανικό δίδυμο Pfizer-BioNTech, την γερμανική CureVac και την αμερικανική Moderna, και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την αμερικανική Novavax.

Στα μέσα του Δεκεμβρίου, η αποκάλυψη από Βελγίδα υπουργό στο Twitter των τιμών των εμβολίων κατά της Covid προκάλεσε την δυσφορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Διαπραγματευόμενοι ως 27 μειώνουμε τα κόστη. Ομως, οι πληροφορίες για τις τιμές πρέπει να μείνουν προς το παρόν μεταξύ των υπογραφόντων τα συμβόλαια» δήλωσε η ευρωπαία επίτροπος.

Χωρίς να πείσει αναγκαστικά τους ευρωβουλευτές: «Χρέος μας είναι να επαληθεύσουμε αν η Κομισιόν δαπανά τα χρήματα σωστά. Δεν δεχθούμε να σιωπήσουμε», προειδοποίησε η Γερμανίδα ευρωβουλευτής Μόνικα Χολμάιερ (ΕΛΚ).«Οι εμβολιασμοί έχουν ξεκινήσει, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος είναι υπεύθυνος για τις παρενέργειες, διότι αυτό αναγράφεται στα συμβόλαια», δήλωσε η Μισέλ Ριβαζι (Πράσινοι).

Η ευρωπαία επίτροπος απέκρουσε επίσης τις επικρίσεις, προερχόμενες κυρίως από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, που κατηγορούν την ΕΕ ότι περιέλαβε στις προπαραγγελίες την Sanofi εις βάρος των γερμανικών εταιρειών, την ώρα που το γαλλικό εμβόλιο δεν επρόκειτο να είναι έτοιμο παρά στο τέλος του 2021.

«Τον Ιούνιο, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ποιο εμβόλιο θα είναι το πλέον υποσχόμενο. Για την Sanofi, οι καθοριστικοί παράγοντες ήταν ο τύπος του εμβολίου, οι προθεσμίες, η τιμή και η ικανότητα παραγωγής και διανομής…η Sanofi είναι μια εταιρεία καλά εδραιωμένη στην ΕΕ, με ένα δοκιμασμένο modum operandi».

«Οι κατευθύνσεις που ελήφθησαν δεν έχουν καμία σχέση με τις εθνικότητες των εταιρειών: άλλωστε, η Moderna παράγει στην Ισπανία, η Johnson&Johnson στην Ολλανδία, η BioNTech στο Βέλγιο…δεν υπάρχει κανένας εθνικισμός σε όλα αυτά», δήλωσε η ευρωπαία επίτροπος.