Κορονοϊός: Εμβόλιο - “έξυπνο” τσιρότο θα παρακολουθεί τον οργανισμό

Έρχεται το πρώτο στον κόσμο εμβόλιο για τον κορονοϊό, το οποίο έχει τη μορφή «έξυπνου» επιθέματος.

Ερευνητές στη Βρετανία ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν το πρώτο στον κόσμο εμβόλιο για τον κορονοϊό, το οποίο έχει τη μορφή «έξυπνου» επιθέματος (τσιρότου) και θα μπορεί επίσης στη συνέχεια να μετρά την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού, παρακολουθώντας τις ανοσιακές αντιδράσεις του οργανισμού του εμβολιασθέντος.

Οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Καινοτόμων Υλικών του ουαλικού Πανεπιστημίου του Σουάνσι, με επικεφαλής τον δρ Σαντζίβ Σάρμα, ειδικό στην βιοϊατρική μηχανική, ανέφεραν ότι το επίθεμα διαθέτει μικροβελόνες μήκους ενός χιλιοστού που μεταφέρουν με μη επεμβατικό τρόπο το εμβόλιο στο σώμα. Μεταξύ άλλων, είναι ιδανικά για όσους φοβούνται υπερβολικά τις κανονικές βελόνες και τις ενέσεις.

Τα επιθέματα θα στερεώνονται στο δέρμα έως 24 ώρες και θα παρακολουθούν ορισμένους βιοδείκτες ανοσίας (ανοσοσφαιρίνες) στο δέρμα. Τα εν λόγω επιθέματα, που διαθέτουν μικροσκοπικές βελόνες με πολυανθρακικό ή πυρίτιο, μοιάζουν με τα τσιρότα νικοτίνης για όσους προσπαθούν να κόψουν το κάπνισμα ή με τα τσιρότα για την παρακολούθηση του σακχάρου στους διαβητικούς.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα διαδερμικά επιθέματα-εμβόλια είναι ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος χορήγησης εμβολίων, ενώ επίσης έχουν το πλεονέκτημα ότι επιτρέπουν τη χορήγηση μικρότερων δόσεων, έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής και εύκολη διανομή.

Ένα πρωτότυπο του επιθέματος αναμένεται να είναι έτοιμο έως το Μάρτιο και στη συνέχεια οι Βρετανοί επιστήμονες σχεδιάζουν να ξεκινήσουν κλινικές δοκιμές σε συνεργασία με το Imperial College του Λονδίνου. Εκτιμούν, σύμφωνα με το BBC, ότι το «τσιρότο» θα είναι εμπορικά διαθέσιμο σε τρία χρόνια και θα μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά και για άλλες νόσους πέρα από την Covid-19.