Λιμενικό: Τούρκοι παρενόχλησαν περιπολικό σκάφος μας στα Ίμια

Ανακοίνωση για το επεισόδιο στη θαλάσσια περιοχή των Ιμίων εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα. Προκλητική στάση από τους Τούρκους.

Περιπολικό σκάφος της τουρκικής Ακτοφυλακής παρενόχλησε περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Κω, με αποτέλεσμα την πρόκληση μικρών υλικών ζημιών στο σκάφος του λιμενικού.

Σύμφωνα με το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος το περιστατικό σημειώθηκε στις 06-01-2021, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά των Ιμίων.

Σημειώνεται ότι, το περιπολικό σκάφος του λιμενικού εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυματισμός μέλους πληρώματος.

Νωρίτερα, αναφερόμενη στο επεισόδιο, η Διοίκηση Ακτοφυλακής της Τουρκίας έκανε λόγο για «παραβίαση των χωρικών της υδάτων από στοιχεία της ελληνικής ακτοφυλακής» και για «ελιγμούς παρεμπόδισης που απομάκρυναν τα δύο αυτά στοιχεία».

Με προκλητική ανάρτηση στα social media η τουρκική Ακτοφυλακή σχολιάζει, αναρτώντας φωτογραφία που δείχνει ελληνικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, μέσα από τουρκική ακταιωρό: «Ελληνικά σκάφη, που δεν γνωρίζουν σύνορα, και ωθούν συνεχώς τους παράτυπους μετανάστες πίσω στα τουρκικά χωρικά ύδατα κατά την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αυτή τη φορά, εκδιωχθήκαν από τα τουρκικά χωρικά ύδατα».

Απτόητοι οι Καλύμνιοι ψαράδες παρά τις «τουρκικές προκλήσεις» στα Ίμια

Είναι γνωστό ότι εδώ και αρκετά χρόνια, την εποχή αλιείας της τσιπούρας, από Νοέμβριο μέχρι και Ιανουάριο στη θαλάσσια περιοχή των Ιμίων , η τουρκική προκλητικότητα αυξάνεται σε βάρος των ελληνικών αλιευτικών, από Κάλυμνο και Λέρο.

Κατά τη φετινή περίοδο αν και πάλι υπήρξαν κάποιες προκλήσεις οι Καλύμνιοι ψαράδες που καθημερινά βρίσκονται στην περιοχή για το δύσκολο μεροκάματο, απτόητοι, με σύνεση, ψυχραιμία και λεβεντιά συνέχιζαν κανονικά την εργασία τους, αγνοώντας τα τούρκικα σκάφη ακτοφυλακής, ακόμη και όταν τους προσέγγιζαν.

To kalymnos-news.gr εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από Καλύμνικο αλιευτικό να βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή των Ιμίων και με σκάφος της Τουρκικής ακτοφυλακής να το πλησιάζει σε «απόσταση αναπνοής».