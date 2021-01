Κοινωνία

Θεοφάνια - Εκκλησία: Προσφυγή στο ΣτΕ για την λειτουργία χωρίς πιστούς

Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και δεκάδες Μητροπόλεις κατέθεσαν ηλεκτρονικά αιτήσεις ακυρώσεως κατά των μέτρων.

Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και 81 Μητροπόλεις το βράδυ της παραμονής των Θεοφανίων κατέθεσαν ηλεκτρονικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας δύο αιτήσεις ακυρώσεως κατά των μέτρων για την απαγόρευση συμμετοχής των πιστών στην χθεσινή λειτουργία των Θεοφανίων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου 2021 και ενώ είχαν κλείσει οι γραμματείες του ΣτΕ, η Εκκλησία της Ελλάδος, κ.λπ. κατέθεσαν ηλεκτρονικά δύο αιτήσεις ακύρωσης και όπως είναι φυσικό οι δικαστικοί υπάλληλοι έλαβαν σήμερα γνώση των καταθέσεων αυτών, καθώς χθες ήταν ημέρα αργίας.

Όλοι οι αιτούντες στρέφονται κατά της από 2.1.2121 κοινής υπουργικής απόφασης για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από το COVID-19, και αυτό γιατί καταργεί την εξαιρετική δυνατότητα της συλλογικής άσκησης της λατρείας κατά την χθεσινή ημέρα των Θεοφανίων.

Όπως αναφέρεται στις αιτήσεις ακύρωσης με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας, της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους διοικούντες, ενώ παράλληλα εκδόθηκε καθ΄ υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Ειδικότερα, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται στις αιτήσεις ακύρωσης ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση είναι απολύτως απρόσφορη και προδήλως δυσανάλογη, εν όψει του δημοσίου συμφέροντος για την προστασία της δημόσιας υγείας και πολύ περισσότερο όταν η επιλογή της Πολιτείας ήταν μην προστατεύσει τη δημόσια λατρεία, εξίσου με άλλα δικαιώματα, όπως π.χ., τον καλλωπισμό, τις επισκέψεις και τη διασκέδαση σε σπίτια συγγενών και φίλων.

Αντ΄ αυτού, συνεχίζει η Εκκλησία της Ελλάδος, κ.λπ., η Πολιτεία επέλεξε μετά την 2α Ιανουαρίου 2021 να απαγορεύσει απολύτως τη δημόσια λατρεία η οποία για αρκετούς πολίτες είναι προσωπική ανάγκη ζωτικής σημασίας και αυτή η ανάγκη τους δεν υπόκειται σε λογοκρισία ή υποτίμηση από την πλευρά του κράτους.

Ακόμα, αναφέρουν ότι κατά την ημέρα των Θεοφανείων, μπορούσε να επιτραπεί η συμμετοχή των πιστών υπό αυστηρούς περιορισμούς, όπως είναι 25 ή 50 άτομα ανάλογα με το εμβαδόν της κάθε Εκκλησίας ή ένα άτομο ανά 1,5 τ.μ. ή απόσταση δυο μέτρων ανά εκκλησιαζόμενο, κ.λπ.

Οι αιτήσεις θα συζητηθούν στην Ολομέλεια του ΣτΕ.