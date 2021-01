Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βρετανία: οι γιατροί επιλέγουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει

Σε απελπισία γιατροί και νοσηλευτές. "Λυγίζουν" τα βρετανικά νοσοκομεία.

Σε... Μπέργκαμο του δεύτερου κύματος του κορονοϊού μετατρέπεται το Λονδίνο, το οποίο, όπως και ολόκληρη η Βρετανία, "λυγίζει" υπό το βάρος του δεύτερου κύματος της φονικής πανδημίας

Τα νοσοκομεία της πόλης έχουν φτάσει στα όριά τους, με τον Μπόρις Τζόνσον να ανακοινώνει τρίτο πανεθνικό lockdown, για να περιορίσει την περαιτέρω εξάπλωση του φονικού ιού.

Οι γιατροί έχουν φτάσει στο σημείο να επιλέξουν ποιοι ασθενείς με κορονοϊό θα ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν…

"Λυγίζουν" τα νοσοκομεία

Το BBC φιλοξενεί δηλώσεις γιατρών στο University College Hospital του Λονδίνου, οι οποίοι αποκαλύπτουν ότι πλέον επιλέγουν ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν.

Οι εικόνες μέσα από το νοσοκομείο είναι αποκαρδιωτικές. Τα κρούσματα κορονοϊού στην Βρετανία πλέον ξεπερνούν καθημερινά τις 60.000 με πολλά από αυτά να αφορούν νέους σε ηλικία ασθενείς με την πλειοψηφία να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι ασθενείς πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον στις εντατικές και πλέον γιατροί και νοσηλευτές παίρνουν την πιο μεγάλη ευθύνη. Να κρίνουν ποιοι θα ζήσουν και ποιους θα αφήσουν να πεθάνουν. Το τελευταίο 15νθήμερο διπλασιάστηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία ασθενών με κορονoϊό. Υπάρχει πλέον έλλειψη αναπνευστήρων και οι ίδιοι οι ασθενείς λένε ότι ξέρουν ότι μπορεί και οι ίδιοι να πεθάνουν.

«Δεν θα έπρεπε να βρισκόμαστε στην θέση να επιλέγουμε ασθενείς»

Η Ashleigh Shillingford, αναπληρώτρια προϊσταμένη στο νοσοκομείο λέει ότι είναι τόσο μεγάλη η πίεση που πρέπει να δίνουν προτεραιότητα σε όσους πιστεύουν ότι μπορεί να επιβιώσουν. «Δεν θα έπρεπε να βρισκόμαστε στην θέση να επιλέγουμε ασθενείς» δήλωσε στο BBC.

«Οι ασθενείς ζητούν την βοήθειά μας και δεν ξέρουμε ποιον να πρωτοβοηθήσουμε. Οι ασθενείς πεθαίνουν με ταχύτητες που δεν έχω ξαναδεί. Δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι. Πεθαίνουν νέοι άνθρωποι» συμπληρώνει…

Το University College Hospital φιλοξενεί ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση τρεις φορές πάνω από το κανονικό. Έχουν αναγκαστεί και έχουν μετατρέψει το αμφιθέατρο και την παιδιατρική κλινική σε μονάδες εντατικής θεραπείας.