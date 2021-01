Κοινωνία

Κορονοϊός: Δωρεάν τεστ για τους εκπαιδευτικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ειναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και καθηγητές, για να κάνουν την εξέταση.

Τη δυνατότητα διενέργειας δωρεάν ελέγχου COVID-19 εξασφάλισαν για την εκπαιδευτική κοινότητα τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας. Εκπαιδευτικοί έχουν ξεκινήσει ήδη να δηλώνουν εθελοντικά την πρόθεσή τους να εξεταστούν προληπτικά για κορωνοϊό, μέσω της πλατφόρμας δωρεάν ελέγχου COVID-19 για εκπαιδευτικούς https://edu.testing.gov.gr/, ενώ έχουν προγραμματιστεί και τα πρώτα ραντεβού για αύριο Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.

Η σύμπραξη των τεσσάρων Υπουργείων στοχεύει στην ευρύτερη παρακολούθηση της πορείας του κορωνοϊού στη χώρα και την εκτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης στο σχολικό περιβάλλον. Εν όψει της δια ζώσης επαναλειτουργίας των νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων και σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί των σχολείων αυτών επιθυμούν να υποβληθούν σε έλεγχο για τον νέο κορωνοϊό, να καταθέσουν αίτηση στην πλατφόρμα για τους δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Σημειώνεται ότι η επιλογή των εθελοντών θα γίνεται βάσει σειράς προτεραιότητας (χρονική και γεωγραφική) και πάντοτε αναλόγως των διαθέσιμων ημερησίως τεστ. Οι αιτούντες θα ταυτοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού τους λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (@sch.gr) και θα ενημερώνονται για το ραντεβού τους με SMS για το πλησιέστερο από τα 386 σημεία ελέγχου σε όλη την Ελλάδα, ενώ αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία περιλαμβάνονται στην εν λόγω πλατφόρμα.