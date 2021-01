Κόσμος

“Μαύρη μέρα” για τις ΗΠΑ και την Δημοκρατία

Τα πρωτοφανή επεισόδια μέσα στο Καπιτώλιο στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και πλήγωσαν την αμερικανική δημοκρατία.

Στον απόηχο της πιο σκοτεινής ημέρας της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας, ο Τραμπ υπόσχεται ομαλή παράδοση της εξουσίας στις 20 Ιανουαρίου, αφού πρώτα το Κογκρέσο επικύρωσε την ψήφο του αμερικανικού λαού, ανακηρύσσοντας και επίσημα 46ο Πρόεδρο των ΗΠΑ τον Τζο Μπάιντεν, λίγο μετά την απομάκρυνση των εισβολέων από το Καπιτώλιο.

"Κλειδί" για την επιστροφή στην ομαλότητα μετά τα έκτροπα στο Καπιτώλιο ήταν η στάση του Αντιπροέδρου Μάικ Πενς, που εγκατέλειψε τον Τραμπ και συντάχθηκε με τη νομιμότητα.

Όλα άρχισαν με την εμπρηστική ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στους χιλιάδες οπαδούς του που συγκρότησαν την "Πορεία για τη σωτηρία της Αμερικής", πυροδοτώντας τη βίαιη αντίδραση του όχλου.



Οι ακραίοι οπαδοί με την άδεια του προέδρου καταλύσουν την αμερικανική δημοκρατία. Από τον Λευκό Οίκο, φτάνουν στον περίβολο του Καπιτωλίου.





Φωνάζουν συνθήματα, επιτίθενται στους αστυνομικούς αποκαλώντας τους προδότες και λίγο μετά τη μία το μεσημέρι περνούν τα συρματοπλέγματα, σπάνε τα οδοφράγματα και κατευθύνονται στο κτίριο.

Ο αστυνομικός κλοιός σπάζει. Το αλλοπρόσαλλο πλήθος πολιορκεί το Καπιτώλιο. Κάποιοι ανεβαίνουν ακόμη και με σχοινιά.

Δίνουν μάχη σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς, προσπαθώντας να εισβάλλουν στο κτίριο. Τελικά τα καταφέρνουν λιγη ώρα αργότερα…



Στόχος των εισβολέων είναι η αίθουσα που γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων, θέλουν ο Τραμπ να παραμείνει στην εξουσία.





Η ασφάλεια σταματά τη συνεδρίαση. Άνδρες ασφαλείας δίνουν στους γερουσιαστές αντιασφυξιογόνες μάσκες τους λένε να κρυφτούν κάτω από τα έδρανα. Οι εισβολείς είναι έξω από την πόρτα. Χρησιμοποιούν τους αστυνομικούς φραγμούς ως πολιορκητικό κριό για να την σπάσουν. Σπάζουν τα τζάμια ενώ αστυνομικοι φράζουν την είσοδο προτάσσοντας τα όπλα τους. Μέσα στον πανικό ακούγεται ένα πυροβολισμός και μια γυναίκα πέφτει νεκρή στο έδαφος.

Ο Τζο Μπάιντεν απευθύνει έκκληση στον Τραμπ να τους σταματήσει. Εκείνος, μετά από αφόρητες πιέσεις, απρόθυμος τους λέει να φύγουν επιμένοντας στις αβάσιμες θέσεις του περί νοθείας στις εκλογές.



Όσο περνάει η ώρα, τα επεισόδια φουντώνουν. Κηρύσσεται απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Ουάσιγκτον. Μέλη της Εθνοφρουράς και των άλλων υπηρεσιών ασφαλείας αναπτύσσονται μέσα και έξω από το Καπιτώλιο.



Μέσα σε 4 ώρες που "πάγωσαν" τον πλανήτη, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δεκάδες τραυματίσθηκαν, 68 συνελήφθησαν και η Δημοκρατία λαβώθηκε βαριά, αλλά στο τέλος νίκησε. Κι η ιστορία έγραψε με μελανά χρώματα το ατιμωτικό τέλος μιας τοξικής προεδρίας.





Γερουσία: Άμεση απομάκρυνση του Τραμπ ζητούν οι Δημοκρατικοί

Ο Τσακ Σούμερ, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία ζήτησε σήμερα από τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να προσφύγει στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος προκειμένου να απομακρυνθεί άμεσα από το αξίωμά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν το πράξει, τότε το Κογκρέσο πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία παραπομπής του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα με σκοπό την καθαίρεσή του.

Η αποπομπή του Ντόναλντ Τραμπ από την προεδρία είναι μια «επείγουσα ανάγκη υψίστης σημασίας», δήλωσε και η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, κατηγορώντας τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο και τους υποστηρικτές του για συμμετοχή σε ένα «αποτυχημένο πραξικόπημα».

Την ίδια ώρα, Δημοκρατικοί βουλευτές καταρτίζουν κατηγορητήριο για πρόταση μομφής κατά του Τραμπ με σκοπό την απομάκρυνσή του. Επιπλέον, σε δήλωση κατά του Τραμπ προέβη και ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής, Άνταμ Κίνζιγκερ.

Μπάιντεν: “Εγχώριοι τρομοκράτες” οι εισβολείς στο Καπιτώλιο

Επίθεση εναντίον της Δημοκρατίας, την οποία υποκίνησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την εισβολή στο Καπιτώλιο ο Δημοκρατικός, εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάνοντας λόγο για μια από τις «σκοτεινότερες ημέρες» στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ο Μπάιντεν, σε ομιλία του από το Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, αποκάλεσε επίσης «εγχώριους τρομοκράτες» τους υποστηρικτές του Τραμπ που μπήκαν δια της βίας στο κτίριο.