“Άγριες Μέλισσες”: αντιζηλίες, ανίερες συμμαχίες και αποκαλύψεις (εικόνες)

Καταιγιστική πλοκή και εξαιρετικές ερμηνείες στα επόμενα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 72

Το σχέδιο της Ελένης, που θα οδηγήσει τον Βόσκαρη πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, φαίνεται να ναυαγεί. Στον Συνεταιρισμό επικρατεί αναβρασμός μετά την περίεργη κλοπή από το χρηματοκιβώτιο, ενώ o Κωνσταντής βλέπει πως ο μόνος τρόπος να γλιτώσει από τον εκβιασμό του Σωκράτη είναι ν’ ακολουθήσει το σατανικό κόλπο του Δούκα, που θα τον ξανακάνει άρχοντα του κάμπου. Θα ρισκάρει να παραχωρήσει όλη την περιουσία του στον Νικηφόρο; Το κόσμημα που πρόσφερε ο Μελέτης στην Πηνελόπη, θα γίνει αφορμή για να ταράξει ακόμα μια φορά τη σχέση της με τον Αλέξη. Ο Βόσκαρης εκμεταλλεύεται την υπόθεση του Νέστορα για να στοχοποιήσει την Ελένη, η οποία καταλήγει ξανά στα χέρια του. Ο παράνομος δεσμός της Δρόσως και του Κωνσταντή δείχνει να τελειώνει πριν καν αρχίσει ενώ μια απρόσμενη επίσκεψη στο σπίτι της Ελένης θα βάλει τον Τάκη σε μπελάδες.

Τρίτη 12 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 73

Η Ελένη σοκάρεται όταν πληροφορείται το ένοχο παρελθόν μεταξύ του Κυπραίου και του Νέστορα ενώ η έρευνα του Βόσκαρη θα τον οδηγήσει σε μια ακόμα απρόσμενη ανακάλυψη. Θα τα καταφέρει να ενοχοποιήσει την Ελένη και να την οδηγήσει ξανά σ’ ένα κελί; Ο Μελέτης ανακαλύπτει με ποια γυναίκα είναι ερωτευμένος ο Κωνσταντής και η φιλία τους φαίνεται πως οδηγείται σε ρήξη. Ο Νικηφόρος συνεχίζει το ανίερο σχέδιό του προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία με τον Ιγνατιάδη. Ο Κωνσταντής παίρνει την απόφαση στο δίλημμα που τον βασανίζει… να παντρευτεί τη Δόμνα και να απαλλαγεί από τον εκβιασμό του Θέμελη ή ν’ ακολουθήσει τα σχέδια του Δούκα; Ο Τάκης αποφασίζει να κάνει γνωστή τη σχέση του με τη Δρόσω σε όλο το Διαφάνι, προκαλώντας την οργή του Κωνσταντή. Η Ελένη βρίσκεται μπροστά σε μια ευχάριστη έκπληξη που θα της δώσει τα όπλα να πολεμήσει τον Βόσκαρη.

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 74

Ο Κωνσταντής καταλαβαίνει πως ο Τάκης δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Έχει έρθει για να διεκδικήσει τη Δρόσω και να την κερδίσει πάλι. Ποια θα είναι η αντίδραση του Τάκη, όμως, όταν η Δρόσω του ξεκαθαρίσει πως δε θέλει να είναι ξανά μαζί και δεν πρόκειται να τον ακολουθήσει; Η Ελένη με τη Λέτα συνεχίζουν να βρίσκουν γυναίκες και να μαζεύουν μαρτυρίες εναντίον του Βόσκαρη. Θα καταφέρουν να κρατήσουν κρυφά τα σχέδιά τους από εκείνον; Η Μυρσίνη θέλει να πείσει τον Δούκα να δεχτεί την επιστροφή της Πηνελόπης και του Γραμματικού στο σπίτι τους. Ο Γραμματικός, όμως, δε θέλει ούτε να το ακούσει και η Πηνελόπη απαιτεί εξηγήσεις. Ο Νικηφόρος προχωράει με την ψηφοφορία στον Συνεταιρισμό αλλά προς έκπληξή του, η Ελένη και ο Μιλτιάδης θα είναι εκεί, αποφασισμένοι να μην τον αφήσουν να τους διαλύσει. Η Σοφούλα ξελογιάζεται από τον Βόσκαρη και ανακοινώνει στους γονείς της πως δε θέλει να παντρευτεί τον Άγγελο. Η Ουρανία αποφασίζει να σταματήσει να δουλεύει, παρά τις αντιρρήσεις των φιλενάδων της, ενώ η Δόμνα στριμώχνει τον Κωνσταντή, έχοντας μάθει το μυστικό του.

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 75

Ο Λάμπρος και η Ελένη ανατρέπουν τα σχέδια του Νικηφόρου στην ψηφοφορία κι εκείνος θέτει θέμα αλλαγής καταστατικού και διάλυσης του Συνεταιρισμού. Ο Τάκης εκβιάζει την Ασημίνα. Πώς θα αντιδράσει η Δρόσω όταν μάθει τι έκανε πίσω από την πλάτη της στην αδελφή της; Η Λέτα βρίσκει τρόπο να στριμώξουν τον γιατρό που έκανε έκτρωση στην Ελένη αλλά ο Βόσκαρης ξεμοναχιάζει τη Λέτα και προσπαθεί να μάθει τα σχέδιά τους. Θα καταφέρει να γλιτώσει από τα χέρια του; Ο Γραμματικός ξεκαθαρίζει στον Δούκα πως δεν πρόκειται να μείνουν στο ίδιο σπίτι και αποφασίζει να δείξει στην Πηνελόπη τα στοιχεία που έχει εναντίον του πατέρα της. Ο Τόλλιας αναγκάζεται να χαλάσει τον αρραβώνα της κόρης του με τον Άγγελο, ο οποίος καταρρακωμένος προσπαθεί να πάρει εξηγήσεις από τη Σοφούλα. Ο Βόσκαρης συνεχίζει τις έρευνες για τον φόνο του Γεωργαλά και ακολουθεί τα στοιχεία που τον οδηγούν σ’ έναν μοναχό της Μονής Εσταυρωμένου.

O αγώνας δρόμου ανάμεσα σε αυτόν και την Ελένη, για το ποιος θα προλάβει να κλείσει τον άλλον στη φυλακή, έχει ξεκινήσει…

