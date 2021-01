Πολιτική

Νέες προκλήσεις από την Τουρκία με “μπαράζ” από NAVTEX

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανεβάζει κι άλλο την ένταση η Άγκυρα λίγες ώρες μετά το επεισόδιο στα Ίμια.

Λίγες ώρες μετά το επεισόδιο στα Ίμια, με την παρενόχληση σκάφους της τουρκικής Ακτοφυλακής σε περιπολικό σκάφος του ελληνικού Λιμενικού Σώματος, η Άγκυρα «ανεβάζει» τους τόνους, με την έκδοση NAVTEX σε περιοχές γύρω από το Καστελόριζο, καθώς επίσης και στο βόρειο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε σειρά από NAVTEX για περιοχές γύρω από το σύμπλεγμα της Μεγίστης, που περιλαμβάνουν ασκήσεις με πυρά, στρατιωτικές ασκήσεις και ασκήσεις έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, ο σταθμός της Σμύρνης εξέδωσε NAVTEX για τη διεξαγωγή ασκήσεων του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού στις 12 – 13 Ιανουαρίου στο βόρειο Αιγαίο.