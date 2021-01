Κόσμος

Εισβολή στο Καπιτώλιο: η νεκρή, ο “Σαμάνος” και οι διχασμένοι Αμερικανοί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πρόσωπα που "ξεχώρισαν" μεταξύ των "πατριωτών" του Τραμπ που κηλίδωσαν την Δημοκρατία στις ΗΠΑ. Αίσθηση προκαλούν τα ευρήματα της πρώτης έρευνας κοινής γνώμης για τα έκτροπα στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.