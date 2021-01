Κόσμος

Έλληνες της Ουάσινγκτον μιλούν στον ΑΝΤ1 για τα έκτροπα στο Καπιτώλιο (βίντεο)

«Αμετανόητος» ο Τζορτζ Παπαδόπουλος, που αμνήστευσε ο Τραμπ και ήταν ομιλητής στην συγκέντρωση πριν την έφοδο. Τι λένε καθηγητές πανεπιστημίων και μέλη της Βουλής των ΗΠA.