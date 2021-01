Αθλητικά

“Τρίποντο” του Άρη κόντρα στον Βόλο

Πειστική εμφάνιση και νίκη για τους "κίτρινους".

Πραγματοποιώντας πειστική εμφάνιση ο Άρης επικράτησε 2-0 του Βόλου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Super League. Η ομάδα του Άκη Μάντζιου έδειξε να ξεπερνάει με τον καλύτερο τρόπο την ήττα-σοκ από τη Λαμία, πήρε το πρώτο «τρίποντο» για το 2021 με τα γκολ των Λούκας Σάσα και Φακούντο Μπερτόγλιο και παρέμεινε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Ελάχιστα απειλητικοί οι Θεσσαλοί του Άνχελ Λόπεθ, γνώρισαν την πρώτη ήττα έπειτα από τέσσερα θετικά αποτελέσματα (μία νίκη, τρεις ισοπαλίες).

Ο Άρης ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη, ουσιαστικά, ευκαιρία της αναμέτρησης. Ο Σάσα πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή από τον Κρίστιαν Γκάνεα, έκανε κοντρόλ και με διαγώνιο αριστερό σουτ νίκησε τον Μπόρις Κλέιμαν για το 1-0 στο 18’! Πέντε λεπτά αργότερα, οι «κίτρινοι» έχασαν διπλή ευκαιρία να διπλασιάσουν τα τέρματά τους: ο Κλέιμαν απέκρουσε την προσπάθεια του Δημήτρη Μάνου, με το σουτ του Γκάνεα στη συνέχεια να κοντράρει στα σώματα. Ακόμα πιο σπουδαία ήταν η ευκαιρία που δημιούργησε και έχασε ο Σαντέ Σίλβα στο 38’, όταν ξεπέρασε την αντίσταση του Σαλβαδόρ Σάντσες αλλά το πλασέ του «έξυσε» το αριστερό δοκάρι του Κλέιμαν.

Ίδιο σκηνικό και στο ξεκίνημα του β’ μέρους, με τον Κλέιμαν να λέει «όχι» στο σουτ του Μάνου στο 48ο λεπτό και τον Σίλβα να σπαταλά ακόμα μία σπουδαία ευκαιρία τρία λεπτά αργότερα, όταν αστόχησε σε τετ α τετ με τον τερματοφύλακα του Βόλου, έπειτα από εξαιρετική πάσα του Χαβιέ Ματίγια. Η πρώτη καλή στιγμή για τους Θεσσαλούς ήρθε στο 55’: ο Γκάνεα έκανε το λάθος, αλλά ο Χουάν Χοσέ Περέα αιφνιδιάστηκε κλωτσώντας... αέρα προ του Ζάκαρι Μπουσέ. Ο Άρης έχασε ακόμη μία ευκαιρία να «κλειδώσει» τη νίκη στο 80’, όταν ο Μπερτόγλιο - που νωρίτερα είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς - έγινε αποδέκτης της πάσας του Ντάνιελ Μαντσίνι, αλλά νικήθηκε από τον Κλέιμαν. Στο επόμενο λεπτό, όμως, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός πήρε... τη ρεβάνς, ξεπερνώντας τον Γεράσιμο Μήτογλου και πλασάροντας πετυχημένα για το τελικό 2-0!

Οι συνθέσεις

ΆΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Μπουσέ, Σάκιτς, Ρόουζ, Μπεναλουάν, Γκάνεα, Σάσα (90’+2’ Τσαγκαλίδης), Ματίγια, Γκάμα (73’ Τζέγκο), Ματέο (73’ Μπερτόγλιο), Σίλβα (88’ Λόπεθ), Μάνος (74’ Μαντσίνι).

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Κλέιμαν, Φεράρι, Σάντσεθ, Μήτογλου, Ντεντάκης, Ριένστρα, Μπαριέντος, Δουβίκας, Μπαρτόλο (88’ Γκρίλο), Περέα (74’ Μαρτίνες), Μπουένο (46’ Σάντος).

***Πριν την έναρξη του αγώνα κατατέθηκε στεφάνι στην μνήμη του αδικοχαμένου Τόσκο Μποζατζίσκι, καθώς στις 5 Ιανουαρίου συμπληρώθηκε ένας χρόνος από το θάνατό του. Ο άτυχος Βούλγαρος είχε δεχθεί δολοφονική επίθεση μία ημέρα μετά την νίκη του Άρη επί του ΠΑΟΚ με 4-2, παιχνίδι το οποίο παρακολούθησε από το «Κλεάνθης Βικελίδης», καθώς ταξίδεψε από την πατρίδα του για να το δει.