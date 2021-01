Κοινωνία

Σχολεία: Άνοιγμα δημοτικών – νηπιαγωγείων και στις “κόκκινες” περιοχές

Η εισήγηση των λοιμωξιολόγων που συνεδρίασαν εκτάκτως για το θέμα.

Να ανοίξουν τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου σε όλη την Ελλάδα και στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές εισηγήθηκαν οι λοιμωξιολόγοι που συνεδρίασαν για το θέμα, εκτάκτως, το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη.

Αύριο, σε νέα τους συνεδρίαση αναμένεται να κάνουν εισήγηση και για το χρόνο ανοίγματος του εμπορίου. Την σχετική απόφαση αναμένεται να λάβει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι ανακοινώσεις θα γίνουν το απόγευμα από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά.

Με τους ειδικούς να συναινούν στην επαναφορά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επικαιροποιώντας το σχέδιό τους, την ερχόμενη Δευτέρα ανοίγουν:

Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Ειδικά Σχολεία όλων των βαθμίδων θα λειτουργήσουν δια ζώσης.

Προσέρχονται την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου (σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο) στα σχολεία όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Εκκινούν την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου τα μαθήματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια, Λύκεια), αλλά μέσω της τηλεκπαίδευσης.

Την απόφαση της Επιτροπής γνωστοποίησε το υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του.