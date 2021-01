Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ECDC: Κάτω του 4% το ποσοστό θετικότητας στην Ελλάδα

"Ανάσα" για την πορεία της πανδημίας στην χώρα. Ποιες περιοχές έχουν γίνει "πράσινες".

Με πράσινο έχουν χρωματιστεί η Ήπειρος, η Κρήτη και μεγάλο μέρος της νησιωτικής Ελλάδας στον αναθεωρημένο χάρτη που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης θετικότητας των τεστ για την Covid-19 έχει πέσει κάτω από το 4% σε διάστημα 14 ημερών, δηλαδή το ποσοστό των θετικών κρουσμάτων είναι χαμηλότερο από 25 ανά 100.000 πληθυσμού.

Συγκριτικά, μόνο μια μικρή επαρχία της νότιας Νορβηγίας βρίσκεται επίσης στο «πράσινο». Η υπόλοιπη Ελλάδα, πλην της Δυτικής Μακεδονίας που βρίσκεται στο «κόκκινο», είναι χρωματισμένη «πορτοκαλί», μαζί με τη Φινλανδία, μεγάλο μέρος της Νορβηγίας και την Κορσική. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη βρίσκεται στο «κόκκινο», δηλαδή καταγράφονται πάνω από 150 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού. Να σημειωθεί ότι το ECDC δεν συλλέγει στοιχεία για τη Βρετανία, την Ελβετία, τις βαλκανικές χώρες (εκτός εκείνων που είναι μέλη της ΕΕ), την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη Ρωσία.

Οι χάρτες του ECDC ανανεώνονται κάθε Πέμπτη, σύμφωνα με τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έχει ως στόχο την εφαρμογή μιας συντονισμένης προσέγγισης μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.